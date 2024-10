Clássico da Amizade: de onde vem o apelido de Botafogo x Vasco

Confira a história por trás da criação do nome do clássico entre Botafogo e Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 15:59 • Rio de Janeiro

Botafogo e Vasco protagonizam um dos maiores clássicos do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil, com uma rivalidade que se apresentar desde o século passado. Com o tempo, o clássico ganhou o nome de "Clássico da Amizade", mas você sabe o por que deste apelido para o jogo entre Botafogo e Vasco? O Lance! te conta.

Confira a história da criação do apelido do clássico entre Botafogo e Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

A história do nome do clássico entre Botafogo e Vasco

O primeiro clássico entre Botafogo e Vasco acabou acontecendo em 1923, no Estádio de General Severiano, com vitória vascaína pelo placar de 3 a 1. Uma história interessante é que o Gigante da Colina acabou criando um clube de futebol após o Glorioso convidar um combinado português para amistosos. A repercussão foi tanta que o clube decidiu incluir um time de futebol em seu quadro esportivo.

No entanto, mesmo sendo uma das maiores rivalidades do Brasil dentro de campo, fora das quatro linhas, as torcidas dos dois clubes foram sempre conhecidas por manterem até um clima de confraternização entre si, com histórias até de trocas de bandeiras entre as organizadas antes dos jogos na década de 1990. Assim, o apelido escolhido para o clássico entre Botafogo e Vasco foi "Clássico da Amizade".

Os clássicos mais importantes entre as equipes de Botafogo e Vasco

A maior goleada da história do clássico aconteceu no ano de 2001, quando o Vasco não tomou conhecimento de seu rival, vencendo pelo placar de 7 a 0, com show de Juninho Paulista e de Romário, que marcaram cinco dos sete gols, pelo Campeonato Carioca. Já o Botafogo realizou sua maior goleada no ano de 1958, durante o Torneio João Teixeira de Carvalho, quando venceu o Gigante da Colina pelo placar de 5 a 0.

Além disso, as equipes já se enfrentaram por decisões de campeonatos em 15 oportunidades diferentes, todas elas por estaduais. Foram sete pelo Campeonato Carioca, cinco pela Taça Guanabara, além de outras três vezes pela Taça Rio. É interessante falar que 11 dessas 15 aconteceram da década de 1990 até os dias atuais.

A última final entre Vasco e Botafogo aconteceu em 2021, com vitória vascaína (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Os títulos disputados entre as equipes

Com isso, o Botafogo tem certa vantagem sobre o rival, Vasco da Gama, ao vencer nove das 15 finais que disputaram. Foram cinco títulos do Campeonato Carioca (1948, 1968, 1990, 1997 e 2018), três em Taças Guanabara (1997, 2010 e 2013) e em uma Taça Rio (2012).

Já o Gigante da Colina venceu em seis oportunidades o Glorioso, sendo: duas vezes o Campeonato Carioca (2015 e 2016), duas Taças Guanabara (1965 e 1977) e duas Taças Rio (2017 e 2021). No título de 1977, aconteceu o maior registro de torcedores na partida, com um total de mais de 131 mil pessoas no estádio para ver o clássico.