Cinco jogos movimentam o domingo do Campeonato Brasileiro da Série C

A primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro movimentou o domingo (13). Em duelo sem grandes emoções, Retrô e Tombense ficaram no empate por 0 a 0 na Arena de Pernambuco. Na próxima rodada, o Retrô visita a Ponte Preta no sábado, às 16h, enquanto o Tombense recebe o Figueirense no domingo, no mesmo horário.

No estádio Etelvino Mendonça, o Itabaiana estreou com vitória sobre o Náutico, virando o placar para 2 a 1. O Timbu chegou a sair na frente com gol de Hélio Borges ainda no primeiro tempo, mas viu a equipe sergipana reagir na etapa final com tentos de Wendel e João Cabral. O Itabaiana encara o Ypiranga-RS fora de casa no sábado, às 16h, e o Náutico tenta se recuperar diante do Botafogo-PB, nos Aflitos.

Fora de casa, o Maringá superou o Guarani por 3 a 2, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Caio Mello abriu o placar para o Bugre em cobrança de falta, mas Negueba e Maranhão viraram ainda no primeiro tempo. Rafael Bilu empatou de pênalti na segunda etapa, e, mesmo com um jogador a menos, o Maringá garantiu a vitória com um gol contra de Mateus Sarará aos 49 do segundo tempo. O Maringá recebe o São Bernardo no próximo domingo, às 16h, enquanto o Guarani visita o Brusque, no mesmo dia e horário.

Em São Bernardo, São Bernardo e ABC empataram em 1 a 1 no estádio Primeiro de Maio. Carlos Eduardo marcou para os visitantes, e Rodolfo, nos acréscimos, salvou o ponto para o time paulista. O próximo compromisso do São Bernardo será contra o Maringá, fora de casa, e o ABC enfrentará o CSA no Frasqueirão, ambos os jogos no dia 20 de abril, às 16h.

No Sul do país, o Caxias venceu o Floresta por 1 a 0 no estádio Centenário. O gol da vitória foi marcado por Willen Mota. Com os três pontos, o time gaúcho começa bem a competição, enquanto o Floresta amarga a lanterna provisória. Na próxima rodada, o Caxias visita o Confiança em Aracaju, e o Floresta recebe o CSA em Fortaleza. Ambos os jogos estão marcados para o dia 20 de abril, às 16h.

A rodada será encerrada nesta segunda-feira, com o confronto entre Londrina e Ypiranga-RS, completando a primeira jornada da Série C 2025.