Briga entre Icardi e Wanda Nara termina com polícia e atendimento à filha; veja

O atacante Mauro Icardi e a modelo Wanda Nara se envolveram em mais uma polêmica neste sábado (15), em Buenos Aires, na Argentina. De acordo com o jornal "Olé", os dois tiveram uma discussão "violenta", sendo necessária a presença da polícia e do Serviço de Atendimento Médico de Emergência (SAME).

Icardi foi ao apartamento de Wanda Nara para buscar as filhas, o que irritou a modelo, que teria pedido ao jogador para não se aproximar da casa da apresentadora. Os dois tiveram uma forte discussão, que terminou com uma queixa das autoridades contra o jogador do Galatasaray-TUR por assédio.

Com a confusão instaurada, uma das filhas do ex-casal precisou de atendimento médico. Icardi atualmente se recupera de uma lesão no ligamento do joelho direito, sofrida em novembro de 2024. Antes do Galatasaray, o argentino de 32 anos somou passagens por Sampdoria, Inter de Milão e PSG.

Wanda Nara, Icardi e Maxi López

O relacionamento de Wanda e Icardi sempre esteve sob os holofotes, marcado inicialmente por rumores de traição a Maxi López, ex-marido de Wanda e colega de equipe de Icardi na Sampdoria, em 2012. Após uma década juntos e dois filhos, a separação foi oficializada na metade de 2024, mas os desdobramentos continuam a atrair a atenção da mídia e do público.