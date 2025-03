Celso Unzelte conta sobre coleção de capas do Lance! e relembra edições históricas

Celso Unzelte, pesquisador e profundo conhecedor do futebol, é um grande colecionador das capas do Lance!. Em entrevista ao L! durante o evento Alambrado Convida, ele revelou que guarda boa parte das edições do jornal da época do impresso em seu acervo pessoal.

O jornalista e professor contou sobre sua relação com o Lance! e relembrou a passagem de nomes importantes pela redação, como Lédio Carmona e PVC.

— Trabalhei por muito tempo na Placar, e o Lance! surgiu em 1997, com edições em São Paulo e no Rio de Janeiro, criado por muitos amigos meus, como Lédio Carmona no Rio e Paulo Vinícius Coelho (PVC) em São Paulo. Comecei a colecionar o jornal desde a edição número 1. Tornei-me assinante em 2001 e, para completar a coleção, adquiri as edições anteriores com outros colecionadores. Hoje, tenho todas as edições devidamente armazenadas em caixas. O Lance! é um veículo muito importante porque tem contado a história do futebol brasileiro nos últimos 28 anos — contou Celso Unzelte.

As edições impressas do Lance! ficaram marcadas por capas históricas. O jornalista relembrou duas que envolvem o Corinthians: uma dedicada a Dida e outra com a icônica manchete "PQPAULINHO"

(Foto: reprodução)

— Para meu gosto corintiano, a capa do dia em que o Dida pegou dois pênaltis cobrados por Raí, no Campeonato de 1999, foi especial. O título do Lance! dizia "Dida por toda a vida". Tem também aquela do "PQPaulinho". Enfim, o Lance! sempre foi um jornal muito dinâmico — relembrou Celso.