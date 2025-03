Com direito à presença de uma dupla de bonecos de fazer inveja à Carreta Furacão foram sorteados os grupos da Libertadores de 2025 (quem não assistiu ao sorteio, recomendo procurar na internet).

Passado o susto pela participação de um ser fantasiado com uma cabeça de bola de futebol e terno azul e de outro (uma mulher) com uma taça na cabeça, as bolinhas giraram e tudo ficou mais sério. Mas nem tanto para a maioria dos clubes brasileiros dentro da competição.

Grupo A (Botafogo, Estudiantes, Universidad do Chile e Carabobo)

A vantagem deste grupo para o Botafogo (desde que ele esteja melhor estruturado na temporada do que demonstrou até aqui) é que o grupo não tem uma terceira força assustadora. Estudiantes deverá ser o time a disputar com ele a primeira posição do grupo. A classificação é provável, nem que seja em segundo lugar.

Grupo B (River Plate, Independiente del Valle, Universitário e Barcelona de Guayaquil)

Grupo enroscado para o River Plate. O Universitário em tese é o time mais fraco, mas tanto Barcelona quanto Independiente podem tirar pontos do argentino. O River é favorito, mas terá que fazer uma primeira fase forte para não correr riscos.

Os grupos da Libertadores foram sorteados na noite de segunda-feira (Foto: Reprodução/X)

Grupo C (Flamengo, LDU, Deportivo Tachira e Central Córdoba)

Grupo muito acessível para o Flamengo. Deportivo Táchira e Central Córdoba não devem oferecer resistência e o principal problema é encarar a logística para chegar à Venezuela, o que fica menos

complicado em voo fretado que o Fla terá. A LDU naturalmente é o adversário mais complicado, mas o grupo é muito favorável ao Fla, que poderá lutar pela melhor campanha da primeira fase.

Grupo D (São Paulo, Libertad, Talleres, Alianza Lima)

É um grupo chato, que não permite vacilos porque não tem nenhum saco de pancada. Todos os times são teoricamente piores do que o São Paulo em estrutura, elenco, etc… mas serão jogos enroscados e, se não jogar no limite, o São Paulo corre algum risco. O Libertad é lider do Campeonato Paraguaio e acostumado à Libertadores, embora não tenha torcida. O Talleres acaba de ganhar uma taça do River Plate na Argentina e curte uma ressaca no momento, mas deve voltar a ter foco. E o Alianza eliminou o Boca. Atenção, Tricolor!

Grupo E (Racing, Colo Colo, Fortaleza e Bucaramanga)

A chance de um time do pote três pegar um grupo difícil é grande. Neste aspecto, o Fortaleza deve comemorar. Tem o Racing campeão da Sul-Americana, mas tanto Colo Colo quanto Bucaramanga são bem mais fracos. É possível beliscar ao menos a segunda vaga.

Grupo F (Nacional, Internacional, Atlético Nacional e Bahia)

A presença de dois brasileiros naturalmente deixa o grupo forte. O Nacional do Uruguai não vive seus melhores momentos, mas o Atletico Nacional é vice-líder na Colômbia, Se não jogar no limite, algum

brasileiro pode se complicar.

Grupo G (Palmeiras, Bolivar, Sporting Cristal e Cerro Porteño)

O destino colocou justamente o Cerro no caminho do Palmeiras, depois do caso de insultos racistas na Libertadores sub-20. Portanto, o jogo do Verdão no Paraguai vai ser de muita pressão. O Bolívar em casa é forte não apenas pela altitude e o Sporting Cristal pinta como o azarão do grupo. Não é um grupo simples, mas pelo time que tem, o Palmeiras deve passar em primeiro.

Grupo H (Peñarol, Olimpia, Velez Sarsfield e Bulo Bulo)

Não é o grupo com os melhores times, mas é o grupo mais equilibrado. Três times disputam de forma muito equilibrada as duas vagas. O Bulo Bulo tende a ser o azarão.