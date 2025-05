Ceará recebe Sport com invencibilidade de 20 anos em casa; veja

Ceará e Sport se enfrentam neste sábado (17), na Arena Castelão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida terá início às 16h (de Brasília). Em campo, o Vovô defenderá uma longa invencibilidade como mandante no confronto.

Em 24 jogos com mando de campo do Alvinegro, foram 12 vitórias do time da casa, quatro dos visitantes e oito igualdades. O Sport não vence nessas condições desde o dia 13 de agosto de 2004, pela Série B - empatou cinco e perdeu sete de lá para cá.

Analisando o retrospecto total, há mais equilíbrio. São 15 triunfos dos cearenses, 20 dos pernambucanos e 11 empates em 46 compromissos. O Vovô anotou 47 gols e o Leão da Ilha tem 54.

Ceará e Sport se enfrentam em partida pela Série B do Campeonato Brasileiro (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Em 2024, as equipes subiram juntas na Segunda Divisão e retornaram à elite do futebol nacional. O Sport fez 66 pontos e ficou em terceiro lugar, enquanto que o Ceará obteve 64 pontos e foi o quarto colocado.

Momentos de Ceará e Sport

Com 12 pontos na tabela do campeonato, o Vovô está em sexto lugar, na zona de classificação para a Copa Libertadores. O clube busca um triunfo para se manter no G6. Em seu último jogo, o time de Léo Condé ficou 0 a 0 com o Santos, fora de casa.

Do outro lado, o Sport tem dois pontos e está na última colocação da Série A. Em seu compromisso mais recente, na estreia de Antônio Oliveira, o time pernambucano recebeu o Cruzeiro e foi goleado por 4 a 0. A equipe busca a sua primeira vitória neste Brasileiro.