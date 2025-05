Dieguinho projeta duelo do Ceará contra o Sport e pede imposição

Buscando se manter no G6 do Brasileirão, o Ceará recebe o Sport neste sábado (17), na Arena Castelão, pela nona rodada do campeonato. A bola rola a partir das 16h (de Brasília). O volante Dieguinho falou sobre as expectativas para o confronto.

— Essa semana a preparação vem sendo um pouco mais curta porque jogamos na segunda e viajamos, mas estamos nos preparando muito bem para essa partida contra o Sport. Nós sabemos que não será uma partida fácil, mas como a gente sempre fala, jogando em casa temos que impor a nossa força e sempre buscar os três pontos, que será muito importante pra gente - disse o atleta.

Dieguinho vive bom momento no Ceará

Dieguinho é o segundo jogador do elenco alvinegro com mais minutos nesta Série A - são 710, ficando atrás apenas do zagueiro Marllon, que soma 720. Os números são do site oGol.

Dieguinho, jogador do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Além disso, o meio-campista é um dos cinco atletas que foram titulares em todas as partidas do Vovô no Brasileiro. O grupo também é composto por Marllon, Willian Machado, Fernando Sobral (que está suspenso e não enfrentará o Sport) e Pedro Raul.

— Estou bem feliz com esse momento que venho vivendo aqui no Ceará, graças a Deus as coisas têm acontecido muito bem, o nosso time tem feito bons jogos e isso potencializa a todos. Vou seguir trabalhando forte, juntamente com os meus companheiros, para que a gente possa continuar fazendo bons jogos e mantendo esse bom momento - relatou o volante, que pode atuar também na lateral.

O camisa 20 tem o maior índice de passes certos do elenco na Série A, com 86% de aproveitamento. Ademais, é o terceiro jogador com mais lançamentos certos por jogo, tendo uma média de 1,8 por partida.

Defensivamente, Dieguinho é o líder em interceptações no time (1,4 por jogo), o quarto com mais desarmes (2,3 por partida) e aparece no top 5 em cortes (2,1 por embate). Os dados são do aplicativo Sofascore.