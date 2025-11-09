Neto cobra titular do Corinthians após derrota pro Ceará: 'Mas não pode falar'

O ex-jogador Neto não perdoou a derrota do Corinthians para o Ceará por 1 a 0, neste domingo (9), na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Brasileirão. Após o fim do jogo, o atual apresentador esportivo disparou contra o meia Rodrigo Garro.

Durante o programa "Apito final", da Band, o ex-jogador não poupou criticas ao meia do Timão. Para ele, além de Yuri Alberto e Memphis, Garro foi um dos responsáveis pela derrota. Neto ainda chamou atenção para a seca de gols do argentino e disparou contra os defensores do jogador.

- O Garro passou quatro vezes a bola para o adversário. Ele não deu um chute ao gol. E o Ceará, parabéns. 33 jogos e nenhum gol como meia. Mas não pode falar do Garro, porque se não vocês, da internet, não pode falar. Não pode o escambal. Vão para o inferno vocês todos - disparou o ex-jogador.

Com foi Corinthians x Ceará?

O confronto teve domínio do Corinthians ao longo dos 90 minutos, mas faltou efetividade em campo para balançar as redes. Do outro lado, o Ceará teve uma única grande chance no primeiro tempo e marcou, o que tornou o cenário confortável para a equipe seguir explorando os contra-ataques e manter a vantagem no placar.

Com o resultado, o alvinegro cearense também chegou a 42 pontos na 12ª posição e ultrapassando o Corinthians, que também tem 42 pontos mas perde no critério de desempate de saldo de gols, caindo para 13º. O Vovô tem um de saldo positivo e o Timão três negativos. A pontuação mantém os times a nove pontos de distância do Fluminense, que abre a zona de classificação para a Libertadores com 51 pontos.

