Ceará faz bom jogo e vence o Corinthians pelo Brasileirão
Vovô superou os paulistas por 1 a 0
O Ceará venceu o Corinthians por 1 a 0 na tarde deste domingo (9), na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Brasileirão. O gol do Vovô foi marcado por Galeano.
Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu subiu para a 12ª posição no campeonato, com 42 pontos. O time ganhou força na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana.
Ceará supera o Corinthians com boa atuação defensiva
O Ceará visitou o Corinthians neste domingo sem Vina e Pedro Raul, dois dos principais nomes ofensivos da equipe. Léo Condé optou por escalar o time em um 4-2-3-1 sem bola, com o lateral Rafael Ramos na segunda linha.
Os mandantes quase abriram o placar em cabeceio de Gustavo Henrique, mas Bruno Ferreira defendeu. O arqueiro também parou uma tentativa de André Ramalho pelo alto. Gustavo Henrique apareceu novamente e chegou a abrir o placar, mas o gol foi anulado por impedimento.
Pouco depois, o Vovô abriu o placar. Pedro Henrique recebeu de Lucas Mugni na direita e cruzou para a área. Galeano, sem marcação, bateu de primeira e fez 1 a 0.
Com a vantagem no placar, o Ceará continuou se defendendo na etapa final. O time buscava os contra-ataques, aproveitando os espaços cedidos pelo Corinthians.
O Corinthians insistiu em cruzamentos e viu a defesa cearense afastar o perigo. Fernandinho teve oportunidade em uma transição rápida, mas Felipe Longo defendeu. Paulo Baya também chegou em outra chance e a defesa afastou.
Apesar da pressão dos paulistas nos minutos finais, o Ceará conseguiu manter a vantagem. Assim, o Vovô ultrapassou o Corinthians na tabela e ganhou força por uma vaga na Sula.
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 0 X 1 CEARÁ
CAMPEONATO BRASILEIRO - 33ª RODADA
🗓️ Data e horário: domingo, 09/11/2025 - 16h
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Galeano aos 31 min do 1º T (CEA)
🟨 Cartões amarelos: Fabiano Souza, Pedro Henrique, Vinicius Zanocelo, Dieguinho, Willian Machado, Rafael Ramos (CEA)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Douglas Pagung (ES)
🏁 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Felipe Longo; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Talles Magno); Maycon, Breno Bidon (Romero) e Garro; Dieguinho, Yuri Alberto e Memphis (Guilherme Negão).
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Vinicius Zanocelo, Dieguinho (Lourenço), Rafael Ramos, Lucas Mugni (Paulo Baya) e Galeano (Richardson); Pedro Henrique (Fernandinho).
