Osório e Igor Felisberto: quem são os estreantes do São Paulo na Sul-Americana

O São Paulo empatou sem gols com o O'Higgins pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Com um time alternativo em campo, a escalação de Roger Machado chamou atenção por dois pontos: as estreias de Osório e Igor Felisberto.

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Os dois foram revelados em Cotia. Mesmo que já tenham sido relacionados para algumas partidas no passado, a dupla ainda não tinha estreado com os mais experientes. Nesta quinta-feira (7), começaram entre os titulares. O Lance! traz um perfil de cada um.

Luís Osório

Osório foi promovido ao profissional do São Paulo em maio deste ano. Aos 19 anos, foi inscrito ainda nos primeiros jogos da Copa Sul-Americana. Foi relacionado pela primeira vez contra o Boston River, acompanhando do banco de reservas.

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Considerado uma das principais promessas das categorias de base, Osório chega ao time principal após sequência consistente nas categorias de base. O jogador teve destaque na Copinha neste ano, finalista, e manteve regularidade no Campeonato Brasileiro Sub-20. Osório chamava atenção pela maturidade e evolução técnica.

Recentemente, o atleta renovou contrato com o clube. A multa rescisória foi fixada em mais de R$ 600 milhões. Osório estava no radar do profissional desde o comando de Crespo.

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O jogador teve atuação participativa, com forte presença pelo lado direito do ataque. O mapa de calor mostra concentração das ações no corredor direito e em zonas próximas à entrada da área adversária, indicando papel ativo na construção ofensiva e nas tentativas de infiltração.

Osório fez dupla com Dória (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

Como foi a estreia de Osório?

Com 61 ações com a bola em 90 minutos, manteve bom volume de participação durante toda a partida. Nos passes, apresentou eficiência elevada: acertou 44 de 48 tentativas, com 92% de aproveitamento. Também mostrou segurança na saída curta e circulação, ao completar todos os 30 passes tentados no próprio campo.

No campo ofensivo, manteve bom índice de acerto, com 14 passes certos em 18 tentativas (78%), sinal de que conseguiu dar sequência às jogadas mesmo pressionado. Já nas bolas longas, teve desempenho mais irregular, acertando 2 de 6 lançamentos, enquanto não conseguiu conectar cruzamentos certos. Todos os números são do Sofascore.

De forma geral, foi um atleta importante para dar profundidade pelo lado direito e oferecer opção constante no ataque, combinando intensidade e bom aproveitamento nos passes, embora tenha faltado maior precisão no último passe e nas bolas alçadas à área.

Igor Felisberto

Aos 19 anos, Igor Felisberto está treinando há alguns meses no SuperCT, junto aos profissionais. O lateral estava na fila fazia tempo para ter sua estreia.

Na temporada de 2025, Felisberto entrou em campo 50 vezes pelo time sub-20 e marcou cinco gols. Campeão da Copinha e da Copa do Brasil Sub-20 no ano passado, foi um dos nomes com mais minutagem. Neste ano, chamou atenção também na campanha da Copinha, que ficou em vice.

Nascido em Içara-SC, em 2007, Igor está no São Paulo desde os 11 anos de idade, quando chamou a atenção de um olheiro do clube em um torneio de futsal em Santa Catarina, e passou a ser alojado no Centro de Formação de Atletas de Cotia aos 13 anos. O lateral renovou com o clube em maio.

Com vínculo até 2029, sua multa rescisória gira em torno dos 80 milhões de euros (R$ 514,8 milhões, na cotação atual).

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(Foto: Rubens Chiri/Sâo Paulo FC)

Como foi a estreia de Felisberto?

Felisberto teve atuação bastante ativa pelo corredor direito, com presença constante no campo ofensivo. O mapa de calor indica grande concentração de ações no terço final, especialmente aberto pela ponta, mostrando participação frequente nas subidas ao ataque e apoio pelas laterais.

Nos passes, terminou a partida com 28 acertos em 38 tentativas, alcançando 74% de aproveitamento. No campo adversário, completou 13 de 20 passes (65%), número que evidencia postura agressiva e busca constante por jogadas verticais. Já no próprio campo, registrou 15 passes certos em 18 tentativas (83%), demonstrando segurança quando acionado na saída de bola.

Nas bolas alçadas, tentou dois cruzamentos, mas não encontrou companheiros. Mesmo sem precisão nesse fundamento, sua movimentação ofensiva ajudou a empurrar a equipe para frente e oferecer amplitude pelo setor.