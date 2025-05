Ceará e Sport estão escalados para o duelo no Brasileirão

Ceará e Sport estão escalados para o duelo deste sábado (17), na Arena Castelão, às 16h (de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os técnicos Léo Condé e Antônio Oliveira definiram os 11 iniciais.

Com 12 pontos na tabela da competição, o Vovô está em sexto lugar, na zona de classificação para a Libertadores. O clube busca um triunfo para se manter no G6. Em seu jogo mais recente, o Vovô empatou em 0 a 0 com o Santos, fora de casa.

O time terá, no meio-campo, o desfalque de Fernando Sobral, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Assim, o Alvinegro tem a seguinte escalação: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

➡️ Ceará recebe Sport com invencibilidade de 20 anos em casa; veja

Do outro lado, o Sport tem dois pontos e está na última colocação do campeonato. Em seu compromisso mais recente, o time pernambucano perdeu para o Cruzeiro, em casa, por 4 a 0. A equipe busca a sua primeira vitória nesta Série A.

O time de Antônio Oliveira vai a campo com os seguintes nomes: Caíque França; Hereda, Lucas Cunha, Antônio Carlos, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Carlos Alberto.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X SPORT

9ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 17 de maio, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC);

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

⚽ ESCALAÇÕES

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé

SPORT: Caíque França; Hereda, Lucas Cunha, Antônio Carlos, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Carlos Alberto. Técnico: Antônio Oliveira.