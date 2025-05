Tentando se manter no G6 do Brasileirão, o Ceará recebe o Sport neste sábado (17), na Arena Castelão, pela nona rodada do campeonato nacional. A bola rola a partir das 16h (de Brasília). O técnico Léo Condé terá um desfalque importante para escalar a equipe alvinegra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Trata-se do meio-campista Fernando Sobral, que está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos. O terceiro cartão veio no empate em 0 a 0 com o Santos. Condé tem opções variadas para substituir o jogador, que foi titular em todas as rodadas deste Brasileirão.

Uma opção é Lourenço, que consegue desempenhar função parecida. Além dele, ao recuar o armador Lucas Mugni, o treinador pode escalar nomes como Rômulo ou Matheus Araújo em uma posição mais avançada.

continua após a publicidade

Ceará em partida contra o Santos pelo Brasileirão de 2025 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Os outros nomes do time tendem a ser os que atuaram nos últimos jogos. Assim, uma provável escalação do Ceará é: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço (Rômulo ou Matheus Araújo) e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

➡️ Pedro Raul chega a cinco jogos sem fazer gol pelo Ceará

Dieguinho projeta Ceará x Sport

Vivendo bom momento com a camisa do Vovô, o volante Dieguinho falou a respeito das suas expectativas para o duelo contra o Sport.

— Essa semana a preparação vem sendo um pouco mais curta porque jogamos na segunda e viajamos, mas estamos nos preparando muito bem para essa partida contra o Sport. Nós sabemos que não será uma partida fácil, mas como a gente sempre fala, jogando em casa temos que impor a nossa força e sempre buscar os três pontos, que será muito importante pra gente - disse o atleta.