Ceará e Atlético-MG duelam com retrospecto equilibrado; veja

Ceará e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (1º), na Arena Castelão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida terá início às 18h30 (de Brasília). Analisando todos os encontros em solo cearense, as equipes apresentam um equilíbrio no retrospecto.

Ao longo de 16 jogos com mando de campo do Vovô, foram seis vitórias do time da casa, seis dos visitantes e quatro igualdades. O Galo não vence nessas condições desde 2019, pela Série A - empatou duas e perdeu uma de lá para cá.

Analisando o retrospecto total, a vantagem nos números é do Atlético. São sete triunfos dos cearenses, 14 dos mineiros e oito empates em 29 compromissos. O Vovô anotou 26 gols e o Galo tem 38.

Partida entre Atlético-MG e Ceará, pelo Brasileirão de 2022. Os times empataram em 0 a 0 (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Este será o primeiro duelo entre os clubes desde 2022, visto que o Ceará foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro naquele ano. Na temporada 2024, o time treinado por Léo Condé conquistou o acesso e retornou à elite do futebol nacional.

Momentos de Ceará e Atlético-MG

Com 15 pontos na tabela, o Vovô está em sexto lugar, na zona de classificação para a Copa Libertadores. Aproveitando a boa fase em casa, o clube busca um triunfo para se manter no G6. Em seu último jogo no campeonato, a equipe derrotou o Sport, em casa, por 2 a 0.

Do outro lado, o Atlético-MG tem 14 pontos e está na décima colocação da Série A, buscando ganhar posições. Na rodada anterior, o time mineiro recebeu o Corinthians e empatou em 0 a 0.