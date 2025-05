Atlético-MG atrasa novamente direitos de imagem e luvas ao elenco

Além da má fase dentro de campo, o Atlético-MG segue com dificuldade financeira nos bastidores da temporada. O Galo passa por atrasos de direitos de imagem com jogadores do elenco e de luvas com atletas e empresários envolvidos em negociações.

De acordo com o portal Fala Galo, o Atlético-MG completou 10 dias sem pagar os atletas. Já a comissão de alguns agentes chegam a três meses de atraso. Por fim, existem pendências de dois meses sobre luvas para jogadores que chegaram nesta temporada.

O Galo não comenta os atrasos e diz que "esse assunto é interno".

Os problemas nas finanças não são novidade no clube mineiro em 2025. Em abril, o Atlético também atrasou salários e direitos de imagem do elenco.

Já neste mês, o Galo foi acusado por quatro clubes de atrasar parcelas em pagamentos de reforços: Júnior Santos (Botafogo) e Cuello (Athletico) em 2025, e Fausto Vera (Corinthians) e Deyverson (Cuiabá) em 2024. Sem resolução, Timão e Dourado já acionaram o time mineiro na Justiça.

Mesmo com as acusações, o Atlético-MG mantém os altos investimentos em atletas. Nas duas últimas janelas de transferência, a SAF alvinegra gastou R$ 202,9 milhões em 10 jogadores (veja valores abaixo).

O clube ainda poderá contratar em dois períodos no ano: 2 a 10 de junho (Mundial de Clubes) e 10 de julho a 2 de setembro.

Atlético-MG ficou no empate em 1 a 1 com o Cienciano, na Arena MRV, pela Sul-Americana. (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Investimento do Atlético-MG em 2025

Robert: R$ 3 milhões

Natanael: R$ 7 milhões

Ivan Roman: R$ 11,4 milhões

Cuello: R$ 36 milhões

Rony: R$ 38 milhões

Júnior Santos: R$ 48 milhões

Total: R$ 143,4 milhões

Investimento do Atlético-MG na janela do meio de 2024

Alonso: R$ 6 milhões

Deyverson: R$ 4,5 milhões

Fausto Vera: R$ 22 milhões

Lyanco: R$ 27 milhões

Total: 59,5 milhões