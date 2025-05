O Ceará segue com a venda de ingressos para a partida diante do Atlético-MG, na Arena Castelão. As equipes se enfrentam no domingo (1º), a partir das 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As entradas podem ser adquiridas em lojas físicas e pelo site Vozão Tickets. Meia-entrada só pode ser adquirida nas lojas Vozão (para a torcida do Ceará) ou na bilheteria do Castelão (para a torcida do Atlético). Check-ins já estão disponíveis. Veja os preços abaixo:

Superior Norte: R$ 120,00 (inteira) | R$ 60,00 (meia-entrada)

Acompanhantes de sócios-torcedores (Superior Norte): R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia-entrada).

Inferior Norte: R$ 40,00 (inteira - esgotado) | R$ 20,00 (meia-entrada - esgotado).

Inferior Sul: R$ 40,00 (inteira) | R$ 20,00 (meia-entrada)

Superior Central: R$ 30,00 (inteira) | R$ 15,00 (meia-entrada)

Inferior Central: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia-entrada)

Especial: R$ 120,00 (inteira) | R$ 60,00 (meia-entrada)

Premium: R$ 250,00 (inteira - esgotado) | R$ 125,00 (meia-entrada - esgotado)

Visitante (Superior Norte): R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)

Ceará divulga parcial de ingressos

O Alvinegro divulgou, na tarde desta quinta-feira (29), a parcial de ingressos para o jogo contra o Atlético-MG. Segundo a publicação nas redes sociais, mais de 40 mil torcedores alvinegros já estão confirmados. A partida acontecerá na véspera do aniversário de 111 anos do Ceará.

Momentos de Ceará e Atlético-MG

O Vovô, que venceu o Sport por 2 a 0 em seu último compromisso na Série A, tem 15 pontos e é o sexto colocado na tabela. O clube segue com um jogo a menos, pois seu embate contra o Botafogo foi adiado para o dia 4 de junho.

O Atlético-MG, por sua vez, recebeu o Corinthians na rodada anterior e empatou em 0 a 0. O time mineiro está na décima posição do torneio, com 14 pontos.