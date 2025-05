Ceará tem segunda melhor defesa entre mandantes no Brasileirão

O Ceará recebe o Atlético-MG neste domingo (1º), na Arena Castelão, em compromisso válido pela 11ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). No campeonato, o Vovô possui a segunda melhor defesa entre os mandantes, o que pode ser um diferencial em busca de um resultado positivo.

São cinco partidas de Série A em seus domínios, com quatro vitórias e um empate. Falando de gols, o time registra oito a favor e dois contra. O sistema defensivo alvinegro deixou o campo sem sofrer tentos diante de Grêmio (2 a 0), Vitória (1 a 0) e Sport (2 a 0).

O primeiro gol cedido aconteceu contra o Vasco. O atacante Pedro Raul marcou duas vezes e deu a vantagem para os cearenses, enquanto que Pablo Vegetti diminuiu para os cariocas nos acréscimos. Apesar da pressão, os mandantes triunfaram por 2 a 1.

Depois, a equipe recebeu o São Paulo. Pedro Henrique abriu o placar e o jovem Ryan Francisco, no fim do 1º tempo, empatou para o Tricolor. O 1 a 1 permaneceu no placar, sendo esse o único empate do Vovô em casa na campanha.

Zagueiro Marllon na partida entre Ceará e Vitória, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

A marca de dois gols coloca o Ceará ao lado do Cruzeiro e Botafogo no registro. O Flamengo lidera o ranking, com um tento cedido.

Em paralelo, o Atlético-MG fez cinco partidas como visitante neste Brasileiro, tendo uma vitória, dois empates e duas derrotas. Em tais condições, o Galo marcou quatro gols e sofreu seis.

Agenda do Ceará

Após enfrentar o Atlético-MG, a próxima partida do Alvinegro acontecerá diante do Botafogo, fora de casa, em duelo adiado da 10ª rodada do Brasileirão. O embate será na quarta-feira (4). Atualmente, o Ceará é o sexto colocado no torneio nacional, com 15 pontos.