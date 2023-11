O relatório também aponta o crescimento no número de denúncias de racismo no futebol brasileiro, que saltou para cerca de 90 contra 64 em 2021. A divulgação do documento acontecerá durante o encontro entre o diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho, e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, antes do jogo entre entre Brasil e Argentina, no Maracanã.