CBF inicia instalação do impedimento semiautomático no Brasileirão

A CBF deu início à instalação dos equipamentos do sistema de impedimento semiautomático (SAI) no Maracanã. O processo começou na segunda-feira (26) e deve ser concluído nesta quarta-feira (28), marcando o pontapé inicial da preparação para o Brasileirão. A tecnologia, contratada em novembro de 2025 com a Genius Sports – parceira da Premier League –, promete maior precisão em lances milimétricos.

Ao todo, 27 estádios da Série A receberão o sistema, que exige pelo menos 28 câmeras por arena. Essas câmeras criam uma réplica digital 3D do jogo, rastreando jogadores e bola com mais detalhes que as imagens de transmissão usadas no VAR atual. O investimento total estimado é de R$ 25 milhões até 2027, incluindo centenas de celulares para uso em campo por rodada.

Embora o planejamento inicial previa o SAI na 1ª rodada do Brasileirão, não há data definida para o funcionamento. Dos 27 estádios, 16 já foram vistoriados: Maracanã, Neo Química Arena, Morumbis, Mineirão, Arena MRV, Arena Fonte Nova, Arena Barueri, Barradão, Nilton Santos, São Januário, Ligga Arena, Couto Pereira, Cícero de Souza Marques (Vila Operária), Vila Belmiro, Beira-Rio e Arena do Grêmio.

Os próximos na fila são Arena Condá, Baenão, Maião e Allianz Parque. A CBF condiciona a ativação do sistema à instalação completa em todos os estádios, além de testes oficiais. Pendências incluem trâmites de importação e visitas finais, o que pode empurrar a estreia para rodadas posteriores do campeonato.

O sistema automatiza a detecção de impedimentos, reduzindo o tempo de análise e eliminando subjetividades. Diferente do VAR tradicional, que depende da interpretação humana sobre imagens de TV, o sistema usa câmeras dedicadas para gerar uma linha virtual precisa, alertando em tempo real sobre posições irregulares. A CBF aposta na tecnologia para elevar o nível de arbitragem no futebol brasileiro, alinhando-se a Copas do Mundo e ligas europeias.

A expectativa é que, uma vez implantado, o impedimento semiautomático minimize polêmicas e acelere decisões, beneficiando times e torcedores. Até lá, a CBF segue acelerando as vistorias para não perder o prazo do Brasileirão.