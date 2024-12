CBF e Globo fecham acordo milionário para a transmissão da Supercopa do Brasil

A CBF divulgou na última quarta-feira (17) um acordo com a rede Globo para a transmissão das próximas três edições da Supercopa do Brasil. O acordo chega ao valor de R$ 8 milhões por ano, totalizando R$ 24 milhões pelos próximos três. O clássico carioca entre Flamengo e Botafogo esta marcado para o dia 4 de fevereiro, às 16h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

A Supercopa voltou a ser disputada em 2020 e coloca frente a frente o campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Desde o retorno da competição o acordo de transmissão era feito anualmente e o valor é usado para a premiação das duas equipes finalistas. O valor agregado ultrapassou R$ 10 milhões em 2024.

“É um prazer, mais uma vez, firmar aqui uma nova parceria com a Rede Globo para a transmissão da Supercopa do Brasil. Uma competição que a cada ano ganha uma dimensão muito grande e abre a temporada do futebol brasileiro. A Supercopa já entrou no gosto do torcedor e será mais uma festa do nosso futebol”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao site oficial da entidade.

Botafogo e Flamengo se enfrentam pela Supercopa do Brasil em 2025 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Em 2025 o confronto será marcado por um clássico carioca entre Flamengo e Botafogo e será disputada em jogo único. A competição abre o calendário da temporada e já teve seis vencedores diferentes em sete edições. O Rubro-Negro é o único a ter conquistado o título duas vezes. Grêmio (1990), Corinthians (1991), Atlético-MG (2022), Palmeiras (2023) e São Paulo (2024) também já levantaram a taça.

