Tite cita gramado pesado em vitória do Cruzeiro: 'Equipe teve resiliência'

O Cruzeiro venceu o Betim por 1 a 0 na noite deste domingo (1), com um gol no último minuto marcado por Matheus Pereira. Após a partida, o técnico Tite citou o gramado pesado na Arena Vera Cruz ao analisar a partida.

continua após a publicidade

Aposte na vitória do Cruzeiro!

– Foi uma vitória merecida. A construção com adversidades. Competitividade, qualidade do adversário. Conforme a chuva veio, a finesse no toque, na aproximação, fica prejudicada. Uma equipe que teve uma resiliência forte, concentração grande. Colocou alma, por isso venceu. Não deixou de ser organizada, de ser um futebol de aproximação, é importante, pela história do Cruzeiro. Alternar momentos de velocidade e articulação. Nisso foi eficiente. Nesse momento difícil, turbulento, temos que absorver e transformar em resultado positivo – analisou.

– Eu não sei se existe virada de chave, mas acredito em continuidade de trabalho. Tenho todos os títulos, com exceção da Copa do Mundo. Mas tem uma coisa em comum, em todos os títulos, tive adversidades, momentos difíceis, limiar, resultado negativo, sempre aconteceu. A equipe tem que se forjar nessas adversidades. Isso me deixou satisfeito, fora o resultado. Para forjar um time campeão, o Cruzeiro busca título, eu vim buscar título, o título é forjado em cima de adversidades – disse Tite.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

– Em cima da amostragem, temos que avaliar o jogo em parâmetro diferente do normal. Qualquer um que jogue sabe que é mais difícil na chuva, com gramado pesado, com desgaste. Com todos os cuidados, perdemos o Jonathan, o Chico. O calendário é para todos. Tivemos um dia de folga desde a apresentação. Estamos trabalhando muito. O que mais nos dá prazer é dar o momento feliz para o torcedor que está com sua família – declarou.

Betim x Cruzeiro

Em jogo decisivo na Arena Vera Cruz, o Cruzeiro venceu o Betim com um gol no último minuto. Arroyo fez bom cruzamento para Matheus Pereira que cabeceou para garantir o 1 a 0 e deixar a Raposa viva na disputa pela semifinal do Campeonato Mineiro.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Cabuloso chega a nove pontos, dois atrás do líder do Grupo C, North. Do outro lado, o Betim é lanterna do seu grupo, com seis pontos.

Agora, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o Cabuloso enfrenta o Coritiba, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Posteriormente, tem o clássico contra o América-MG, no domingo (8), às 18h. Do outro lado, o Betim enfrenta o Itabirito na sexta-feira (6), às 20h.