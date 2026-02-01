O Fluminense venceu mais um clássico em 2026 graças ao faro de gol de John Kennedy. O atacante foi o autor do único gol na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo (1º), no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. Na saída de campo, o jogador falou sobre a constante pressão da torcida e da diretoria pela contratação de um novo centroavante titular.

Ao ser questionado sobre a pressão externa para que o Tricolor contrate um novo jogador para a posição, John Kennedy foi direto.

— Eu tenho falado em outras entrevistas, é um ano de oportunidade. Eu estou no Fluminense, é um clube grande, vai sempre haver pressão. A torcida espera, tem que pressionar mesmo, é o papel dela — disse o atacante, que completou:

— E a pressão por contratar um Camisa 9… como eu falei, estou em clube grande. Vai contratar e isso é bom, eleva o nível do grupo, eleva o nível do elenco. E eu estou aqui para entrar, disputar a vaga e fazer o meu melhor.

Decisivo, JK garantiu que o foco profissional já vem sendo trabalhado há tempos, mas que agora os resultados estão aparecendo com mais naturalidade devido à confiança.

— Desde o ano passado eu já tinha mudado (a mentalidade), só que as coisas não estavam acontecendo. Estou com a mesma mentalidade, mas com a confiança melhor, mais alta — explicou. Sobre o gol, ele valorizou o trabalho diário: — O atacante ajuda da melhor forma fazendo gol. Fui feliz, tive a chance, estava concentrado e fiz.

O Jogo entre Botafogo x Fluminense

A partida no Nilton Santos foi marcada por um temporal que paralisou o jogo logo aos nove minutos. Com o gramado pesado, o primeiro tempo foi de pouca inspiração técnica.

A vitória tricolor foi construída na etapa final. Aos 23 minutos, Lucho Acosta fez boa jogada e serviu John Kennedy na área, que não perdoou e garantiu o 1 a 0. O goleiro alvinegro Léo Link ainda evitou um placar mais elástico, defendendo chutes de Savarino e Canobbio.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 12 pontos, lidera o Grupo A e garantiu classificação antecipada para as quartas de final do Estadual. O Botafogo, com 9 pontos, segue líder do Grupo B e também já está classificado.

Disputa de bola durante Botafogo e Fluminense pelo campeonato Carioca 2026. (Foto: Thiago Ribeiro)<br>

Agenda

As duas equipes agora viram a chave para a segunda rodada do Brasileirão:

Botafogo: Encara o Grêmio, quarta-feira (4), em Porto Alegre.

Fluminense: Visita o Bahia, quinta-feira (5), na Arena Fonte Nova.

