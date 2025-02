CBF demite Wilson Seneme e muda estrutura da Comissão de Arbitragem

A CBF demitiu Wilson Seneme, que estava há quase três anos na presidência da Comissão de Arbitragem, e decidiu criar um "Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais" para gerir o quadro de árbitros do País, que nos últimos anos vem sofrendo com fortes críticas. O anúncio das mudanças foi feito pelo presidente da confederação, Ednaldo Rodrigues, em transmissão realizada ao vivo pela CBF TV na tarde desta quinta-feira (13)

continua após a publicidade

➡️CEO do Cruzeiro afirma que FMF reconheceu erros no clássico

— É uma comissão multidisciplinar, com nomes internacionais, e também com aqueles que fazem parte do futebol brasileiro — explicou Ednaldo.

O comitê consultivo contará com nomes como o dos ex-árbitros Néstor Pitana (Argentina), Nicola Rizzoli (Itália), Sandro Meira Ricci, Luiz Flávio de Oliveira e Rodrigo Martins Cintra, além dos ex-auxiliares Marcelo Van Gasse e Fabricio Vilarinho.

Wilson Senem foi demitido da Comissão de Arbitragem da CBF (Foto: Norberto Duarte/AFP)

Seneme cai menos de três anos após assumir Comissão de Arbitragem da CBF

Durante a transmissão, anunciada apenas minutos antes pela CBF, não ficou claro como será a atuação desse novo "Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais". Demitido, Wilson Seneme não participou do anúncio. Ele estava na função desde abril de 2022.

continua após a publicidade

— Queria agradecer muito pelo trabalho desenvolvido pelo Wilson Seneme. Neste período de quase três anos ele fez tudo o que poderia, mas a CBF tira agora a condução da arbitragem de uma única pessoa — comentou Ednaldo Rodrigues.

O presidente da CBF também anunciou a criação da Escola Nacional de Árbitros, e declarou que a entidade irá trabalhar desde já para tornar árbitro de futebol em profissão regulamentada — ou seja, profissionalizar a atuação deles.

continua após a publicidade

— Em até 24 meses queremos ter um projeto bem estruturado para que a CBF posso apresentar ao Congresso Nacional a profissionalização dos árbitros — afirmou Ednaldo.