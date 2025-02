Arnaldo Cezar Coelho critica mudança na arbitragem: ‘Tiro no pé’

O ex-árbitro e comentarista de arbitragem Arnaldo Cezar Coelho criticou a criação de um “Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais", anunciado pela CBF nesta quinta-feira (13) como parte de uma reestruturação da Comissão de Arbitragem da entidade. Para Arnaldo, o plano pode acabar se mostrando “um tiro no pé”.

O anúncio da criação do comitê consultivo foi feito pelo presidente da confederação, Ednaldo Rodrigues, em transmissão realizada ao vivo pela CBF TV no fim da tarde. O grupo contará com os ex-árbitros Néstor Pitana (Argentina), Nicola Rizzoli (Itália) e Sandro Meira Ricci (Brasil), que atuaram nas Copas do Mundo de 2014 e 2018.

— Não aprovei algumas decisões do [Wilson] Seneme, mas trocar a direção da arbitragem por estrangeiros que desconhecem o futebol brasileiro é um tiro no pé da CBF. O tempo dirá! — escreveu Arnaldo Cezar Coelho em seu perfil no X.

Arnaldo Cezar Coelho lamentou escolhas da Comissão de Arbitragem

As decisões da Comissão de Arbitragem que não foram aprovadas por Arnaldo Cezar Coelho no passado se referiram basicamente a escolhas de árbitros para jogos do Brasileirão e, principalmente, do uso excessivo do VAR.

— Qual o objetivo de escalar como árbitro reserva árbitros da Fifa? As confusões continuam. Sugiro que tirem o VAR dos jogos. É só perguntar aos torcedores — escreveu, Arnaldo Cezar Coelho, também no X, no ano passado.

Wilson Seneme, que dirigia a Comissão de Arbitragem da CBF desde abril de 2022, foi demitido. No ano passado, ele chegou a tirar licença por um mês em meio a uma enxurrada de críticas de dirigentes de clubes por causa da atuação de árbitros no Brasileirão. À época, Ednaldo Rodrigues sofria pressão para demitir o chefe da arbitragem da País.

Com a saída de Wilson Senene, a coordenação da Comissão de Arbitragem agora ficará sob responsabilidade de Rodrigo Cintra. Luiz Flávio Oliveira, Marcelo Van Gasse, Fabrício Vilarinho, Luiz Carlos Câmara Bezerra, Eveliny Almeida e Emerson Filipino Coelho também vão integrar a comissão.