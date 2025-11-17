Trio de Cotia se apresenta no SuperCT, e São Paulo treina de olho no Corinthians

O São Paulo seguiu com os treinamentos nesta segunda-feira (17) de olho no clássico contra o Corinthians, que acontece nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena. No SuperCT, o time contou com algumas novidades.

O lateral-esquerdo Nicolas, o meia Pedro Ferreira e os atacantes Lucca e Paulinho, que disputaram a final do Campeonato Paulista Sub-20 na tarde de domingo (16), se apresentaram na Barra Funda e permaneceram na parte interna para recuperação física.

(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Como foi o treino do São Paulo?

A sessão começou sob o comando dos preparadores físicos, com exercícios de força na academia e de mobilidade no gramado. Na sequência, Hernán Crespo e os auxiliares orientaram algumas atividades de fundamentos técnicos seguidos de dois trabalhos táticos com conceitos ofensivos. Lá, foram repetidas situações de construção, transição e finalização de jogadas. Nesta etapa, os jogadores de Cotia que se apresentaram junto também participaram.

O Tricolor lida com um drama no departamento médico. Ao todo, são doze jogadores em tratamento. O único retorno prevista, até então, é o de Pablo Maia. Assim como no domingo (16), o volante participou pelo segundo dia consecutivo de todo o treino com o grupo.

Provável escalação do São Paulo

O São Paulo volta a treinar neste domingo (16) de olho no Corinthians. Até o jogo, novidades podem surgir, mas no momento, um provável time pode ser formado por Rafael; Alan Franco, Ferraresi e Sabino; Cédric Soares, Luiz Gustavo, Bobadilla, Alisson e Patryck; Ferreirinha e Luciano.