CBF define arbitragem para clássico entre São Paulo e Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem para a partida entre São Paulo e Palmeiras, no próximo sábado (21), a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

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+ Palmeiras rebate críticas do São Paulo e pede mudança de postura em relação à arbitragem

Anderson Daronco será o responsável por comandar o terceiro clássico entre as equipes na atual temporada. Anteriormente, foram duas vitórias do Palmeiras, ambas pelo Campeonato Paulista e disputadas na Arena Barueri.

Com a vitória diante do Botafogo na última rodada, aliada à derrota do São Paulo para o Atlético-MG, o Palmeiras chegou aos mesmos 16 pontos do rival, mas assumiu a ponta devido aos critérios de desempate: saldo positivo de oito gols, contra seis do Tricolor.

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Daronco será o responsável por apitar o clássico entre São Paulo e Palmeiras (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

Clássico é marcado por disputadas nos bastidores

São Paulo e Palmeiras voltaram a trocar acusações sobre a arbitragem às vésperas de mais um clássico entre as equipes. Diretor de futebol do Tricolor, Rui Costa afirmou que o rival foi beneficiado por "erros crassos" na última partida, reacendendo o debate sobre decisões recentes envolvendo os clubes e aumentando a tensão para o confronto deste fim de semana.

- O nosso adversário ganhou o último jogo por erros crassos de arbitragem. E infelizmente temos tido, nesses confrontos, em duas competições distintas, erros não raros que favorecem o adversário. O que esperamos? E digo isso com muita tranquilidade, porque vamos enfrentar uma equipe extremamente competente, um time muito bem montado, um treinador capacitado. E por isso que a arbitragem tem que permitir que o jogo se resolva no campo. E infelizmente isso não tem acontecido - afirmou Ruis Costa à ESPN.

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Já Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, rebateu as acusações em entrevista à TV oficial do clube e afirmou que "o futebol não permite mais esse tipo de postura".

- Precisamos parar com isso. O futebol não permite mais esse tipo de postura. O Rui Costa precisa entender que o futebol está muito além desse tipo de prática que era feita no passado. Hoje, para que você coloque uma equipe, para que você tenha uma condição de disputar uma competição, são muitas variáveis. E a arbitragem não é a mais importante - disse.

- Não dá mais para esse tipo de postura. Acho que o Rui não pode mais, nos dias de hoje, ter esse tipo de postura. Principalmente antes de um clássico que vai acontecer daqui a 48 horas. Eu acho que o futebol é muito maior do que isso. Se nós continuarmos com esse tipo de prática, nós não vamos evoluir - completou.

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