Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, concedeu entrevista à TV oficial do clube e rebateu as críticas de Rui Costa sobre decisões de arbitragem nos clássicos contra o São Paulo, especialmente nos confrontos mais recentes.

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Durante o pronunciamento, Barros defendeu uma mudança de postura coletiva ao comentar as "práticas do passado" e condenou a pressão contra os árbitros, que, segundo ele, seguem em processo crescente de profissionalização, mesmo que isso demande tempo para ser concluído.

- Precisamos parar com isso. O futebol não permite mais esse tipo de postura. O Rui Costa precisa entender que o futebol está muito além desse tipo de prática que era feita no passado. Hoje, para que você coloque uma equipe, para que você tenha uma condição de disputar uma competição, são muitas variáveis. E a arbitragem não é a mais importante. São profissionais hoje que também buscam o seu espaço, que também buscam realizar o seu trabalho da melhor forma possível. Vide o que tem acontecido hoje na própria CBF - iniciou.

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- A CBF tem tentado, de todas as formas, fazer com que a nossa arbitragem evolua.Is so não vai ser um processo de uma hora para outra. Esse é um processo muito mais complexo e que necessita e que precisa da participação de todos nós. Clubes, dirigentes, diretores, treinadores e atletas. Não dá mais mais para ter esse tipo de postura - apontou.

Com a vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, o Palmeiras aproveitou o tropeço do São Paulo para igualar os pontos e retomar a liderança do Brasileirão pelos critérios de desempate. O próximo compromisso de ambos os clubes será justamente entre eles, no sábado, no Morumbis.

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Veja declarações de Rui Costa

- Nós vamos enfrentar uma equipe extremamente competente, um time muito bem montado, com um treinador muito capacitado. E eu disso isso na última vez que os enfrentamos. Por isso que a arbitragem tem que permitir que o jogo se resolva no campo. Isso não tem acontecido. Nós desejamos que a equipe de arbitragem aplique a regra - disse em entrevista à ESPN.

- O dirigente tem que se posicionar a partir do momento em que identifica prejuízo ao clube. Nós não podemos mais ter interferências, erros de arbitragem e que repetidamente favorecem a uma determinada equipe. O jogo é complicado por si só. O que nós queremos no São Paulo é que se permita ao São Paulo enfrentar seu adversário dentro do que a regra do jogo prevê - completou.

Resposta de Anderson Barros

- Como eu disse agora, não tem mais como a gente ficar toda vez que uma equipe ganha outra ou que vence um clássico e o Palmeiras venceu os últimos cinco clássicos e nem por isso tem um demérito para a equipe do São Paulo. Só que nós nessas partidas fomos mais competentes. Assim é o futebol, assim deve ser o futebol.

- O único erro nesse jogo (clássico pela semifinal do Paulistão) foi a marcação do pênalti. Porque todos os outros lances, se nós questionarmos profissionais de arbitragem, há uma divisão muito grande das suas posições. Precisamos parar com isso.

- Não é isso que vai fazer com que você vença ou não um jogo, um campeonato. Nós estamos no início de uma competição, de um ano extremamente atípico pelo calendário que nós temos, Copa do Mundo. Precisamos parar com esse tipo de postura. O nosso foco precisa ser ao trabalho que é desenvolvido, aos nossos atletas, porque são eles os responsáveis por ganhar ou não uma partida.

Partida entre Palmeiras e São Paulo (Foto: LUCAS CORREA/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

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