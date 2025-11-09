Samuel Xavier se revolta com árbitro em Cruzeiro x Fluminense: 'CBF faz reunião'

Samuel Xavier se revoltou em Cruzeiro x Fluminense por conta de um lance polêmico entre Facundo Bernal e Matheus Pereira. O lateral cobrou a arbitragem ao vivo na transmissão da partida após o término do primeiro tempo.

O lance aconteceu momentos antes do intervalo. Na ocasião, Matheus Pereira acertou uma cotovelada no rosto de Bernal durante uma disputa de bola. A ação fez o jogador do Fluminense cair em campo com muito sangue na região do supercílio.

O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima deixou o jogo seguir, e só depois viu a gravidade do contato. O VAR entrou em ação, mas mesmo após rever o lance, a arbitragem de campo manteve a decisão de não punir Matheus Pereira.

Fala de Samuel Xavier, do Fluminense

— Se ele desse amarelo, ele tava errado. Ele teria que expulsar o Matheus. O Matheus já tem amarelo. Ele não teria errado dando amarelo, porque esse aí era pra expulsão direta, cartão vermelho direto. Mas aí, nós vamos falar e dizem que estamos cansados de reclamar. Mas não tem que cansar não. Se tiver errado, a gente tem que falar. Porque quando o Samuel erra, ou qualquer outro jogador erra, nós somos cobrados pelo torcedor. Aonde é que nós vamos? No restaurante? Nós somos cobrados. E eles? Eles não são cobrados como têm que ser cobrados, gente. Pelo amor de Deus. Nós temos que ter sabedoria disso. O jogador é cobrado quando erra. O árbitro é cobrado por quem? A CBF faz reunião entre eles, ele fica escondido, e ninguém fala nada. Vai continuar errando até quando? Temos que mudar isso pro Brasil.