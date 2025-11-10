A CBF confirmou nesta segunda-feira (10) que o impedimento semiautomático passará a ser utilizado a partir da 1ª rodada do Brasileirão do próximo ano, marcada para 28 de janeiro. O anúncio foi feito durante o primeiro encontro do Grupo de Trabalho (GT) da Arbitragem, que reúne dirigentes de clubes e federações na sede da entidade, no Rio.

— A modernização começa com o nosso impedimento semiautomático, que a gente anunciou para o ano que vem. O nosso Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro já implementado —, declarou Xaud, antes de começar o encontro.

A intenção da entidade é aproveitar as últimas rodadas do Brasileirão e as finais da Copa do Brasil deste ano para começar a fazer testes offline (ou seja, sem uso prático nos jogos desta temporada).

— A gente já está fazendo investimentos que há anos não tinham sido feitos na arbitragem, com capacitação, educação continuada, treinamento, parte física, teórica… A gente achou correto também criar o nosso Grupo de Trabalho na Arbitragem e envolver também os clubes — considerou Xaud.

GT de Arbitragem terá 60 dias e vai debater além do impedimento semiautomático

O GT de Arbitragem tem previsão de durar 60 dias. A intenção é debater melhorias para a arbitragem brasileira. O presidente do grupo é Netto Góes, que dirige a Federação Amapaense de Futebol (FAF). Helder Melillo, diretor executivo da CBF, é o responsável pela relatoria.

A maioria dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro integram o GT de Arbitragem e mandaram representantes. O primeiro encontro, realizado nesta segunda-feira, tem previsão de durar até o fim da tarde. O funcionamento do impedimento semiautomático foi o primeiro painel apresentado nesta segunda-feira.