Nesta sexta-feira (31), a Confederação Brasileira de Futebol anunciou novidades para o futebol de bases. A CBF se reuniu com representantes de clubes, bem como federações estaduais para discutir mudanças e inovações para o futebol majoritariamente sub-20. As novidades mais relevantes foram a volta da Copa do Nordeste sub-20 e a criação do Campeonato Brasileiro Masculino Sub-20 Série B.

O presidente Ednaldo Rodrigues apresentou as inovações para o futebol de base para 2025 e para 2026. Com as competições adicionadas, o calendário nacional de bases ficará mais cheio, passará de 454 partidas em 2024, para 581 partidas nesta temporada e 676 em 2026. Um acréscimo de 28% em 2025, e 49% em 2026. Além das competições novidades para 2025, a CBF anunciou também a criação do Campeonato Brasileiro Sub-15 para 2026.

Ednaldo Rodrigues durante reunião com cartolas. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Ednaldo vê a criação dos novos torneios como uma chance de garantir um calendário bem estruturado, respeitando o desenvolvimento dos atletas:

- O objetivo principal deste encontro foi garantir um calendário bem estruturado, que respeite o desenvolvimento dos atletas, esteja alinhado ao calendário internacional e siga as diretrizes da CBF e das federações estaduais. Nossa prioridade é sempre fortalecer a base, incentivar a formação de talentos e garantir uma organização que beneficie clubes, atletas e a evolução do futebol nacional", afirmou o presidente da CBF.

O Campeonato Brasileiro Masculino Sub-17 também é outra novidade. O torneio terá o mesmo formato da competição sub-20. Além disso, a Copa do Brasil Masculina Sub-20 terá também um incremento, passando de 32 clubes participantes, para 64 equipes a partir de 2026, assim aumentando ainda mais a quantidade de partidas disputadas.

