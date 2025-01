Brasil sofre, mas bate o Equador e se classifica no Sul-Americano Sub-20

O Brasil venceu o Equador por 3 a 2 na quarta rodada do Sul-Americano Sub-20, no estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela. Iago e Deivid Washington, duas vezes, fizeram os gols da Seleção Brasileira na vitória desta quinta-feira (30).

O triunfo garantiu a classificação do Brasil para a próxima fase do Sul-Americano Sub-20. A equipe comandada por Ramon Menezes chegou aos seis pontos no torneio e não pode ser ultrapassada pelo Equador, mesmo que terminem com a mesma pontuação, pois venceu o confronto direto.

Como foi o jogo?

Foi a melhor primeira etapa da Seleção Brasileira em toda a competição. A equipe teve as melhores chances no começo da partida, e a pressão surtiu efeito. Aos 26 minutos, Iago aproveitou cruzamento de Pedrinho após escanteio e cabeceou para abrir o placar.

Dois minutos depois, o Brasil ampliou a vantagem. Após boa troca de passes, Gustavo cruzou na medida para Deivid Washington finalizar de peixinho, sem chances para a defesa de Christian Loor. O centroavante marcou seu segundo gol aos 46 minutos, aproveitando falta cobrada por Pedrinho e cabeceando para as redes.

O Equador voltou melhor no segundo tempo e pressionou a Seleção Brasileira. O Brasil até teve boas chances nos primeiros minutos, como uma bola na trave após finalização de Wesley, mas foi o adversário que balançou as redes.

Aos 31 minutos, Obando roubou a bola após vacilo do goleiro Robert e descontou para o Equador. Seis minutos depois, a bola pegou na mão de Igor, o árbitro marcou pênalti, e Kendri Páez converteu a penalidade. Apesar da pressão adversária, a Seleção Brasileira conseguiu sair com a vitória.

Deivid Washignton marcou dois gols na vitória da Seleção Brasileira (Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF)

O que vem por aí?

A Seleção Brasileira volta a entrar em campo no próximo sábado (1º), às 18h (de Brasília), contra a Colômbia, no estádio Misael Delgado. No mesmo dia, o Equador encara a Argentina no Metropolitano de Lara, no mesmo horário do jogo do Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA

EQUADOR 2 X 3 BRASIL

SUL-AMERICANO SUB-20 - 4ª RODADA - GRUPO B

🗓️ Data e horário: 30 de janeiro de 2025, 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Misael Delgado, em Valencia (VEN)

🥅 Gols: Iago, 24'/1°T (0-1); Deivid Washington, 26'/1°T (0-2); Deivid Washington, 46'/1°T (0-3); Obando 30'/2ºT (1-3); Kendry Páez, 38'/2ºT (2-3)

🟨 Cartões amarelos:

⚽ ESCALAÇÕES

EQUADOR (Técnico: Miguel Bravo)

Cristhian Loor; García, Ordoñez, Caicedo e Elkin Ruiz; Juan Rodríguez, Arévalo e Kendry Paéz; Preciado, Bruno Caicedo e Bermúdez

BRASIL (Técnico: Ramon Menezes)

Robert; Jair, Iago, Arthur Dias, e Igor Serrote; Moscardo, Breno Bidon, Gustavo Prado e Nathan; Pedrinho e Deivid Washignton

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Juan Serrano (CHI)

🚩 Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Mathias de Armas (URU)