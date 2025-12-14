Cássio volta a decidir em Itaquera, mas é superado por sucessor

A Fiel reencontrou Cássio, ídolo do Corinthians, na Neo Química Arena. Neste domingo (14), o goleiro defendeu as cores do Cruzeiro e foi decisivo na disputa de pênaltis contra o Timão a defender a cobrança de Yuri Alberto, mas foi eliminado ao ver Hugo Souza, seu sucessor, crescer no momento mais necessário.

A partida terminou com a vitória do Cruzeiro no tempo normal, com dois gols de Arroyo. O Corinthians buscou o resultado com Matheus Bidu. Nos pênaltis, venceu por 5 a 4. Cássio defendeu uma cobrança, enquanto Hugo Souza pegou os dois últimos pênaltis, que também poderiam ser chamados de 'Match Points'.

Idolatria e reencontro com a Fiel

Cássio defendeu as cores do Timão em 712 partidas entre 2012 e 2024, o segundo jogador com mais partidas pelo clube. Sua carreira no Parque São Jorge foi vitoriosa, com nove títulos conquistados, e ficou conhecido por seu poder de decisão nos momentos decisivos: foram ais de 32 pênaltis defendidos com a camisa alvinegra.

Cássio deixou o Timão em meados do ano passado, para defender o Cruzeiro. Desde então, atuou apenas uma vez contra o Corinthians atuando em Itaquera, no empate por 0 a 0, pelo primeiro turno do Brasileirão desta temporada.

Neste domingo (14), houve um reencontro "frio" com a Fiel. Durante a divulgação da escalação do Cruzeiro, o nome de Cássio não gerou reações, nem positivas nem negativas. A única manifestação aconteceu após um erro na reposição de bola no primeiro tempo, que provocou "agradecimentos" isolados de torcedores do Corinthians.

Só foi acionado uma vez na primeira etapa. Aos 31 minutos, Maycon finalizou após cobrança de escanteio de Memphis e o goleiro defendeu. O domínio na primeira etapa foi do Cruzeiro, que abriu o placar com Arroyo, aos 39 minutos. No gol, teve uma comemoração contida.

Na volta do intervalo, também só deu Cruzeiro. Logo aos quatro minutos, Kaio Jorge puxou contra-ataque, passou para Arroyo, que livre, só teve o papel de finalizar para o gol vazio e ampliar o placar. Novamente, Cássio pouco comemorou.

O goleiro conhece o ex-clube. A desvantagem fez o Timão empurrar o Cruzeiro no campo de ataque. Aos nove minutos, Garro cobrou falta na segunda trave, Cássio afastou mal, e Matheus Bidu chegou no meio da área para diminuir o placar.

A pressão alvinegro seguiu. Aos 14 minutos, Cássio saiu jogando errado, Garro soltou a bomba de fora da área e o goleiro espalmou. Após a defesa, pediu desculpas aos companheiros do Cruzeiro. O Corinthians ainda acertou duas bolas na trave, com Matheus Bidu e Breno Bidon.

Flashback

Nos pênaltis, Cássio pegou a primeira cobrança do Corinthians, batida pelo ex-colega, Yuri Alberto. Todos os outros jogadores marcaram até a última cobrança do Cruzeiro. Gabigol chutou no canto direito e Hugo Souza defendeu. Nas cobranças alternadas, o sucessor do goleiro no Timão defendeu o chute de Walace e garantiu vaga.

Hugo Souza chegou a 10 pênaltis defendidos com a camisa do Corinthians. O goleiro, que assumiu a meta alvinegra em 2024, após a saída de Cássio e Carlos Miguel, aumenta seu caráter decisivo no Timão. Na conquista do Paulistão, contra o Palmeiras, salvou uma penalidade cobrada por Raphael Veiga, ainda no tempo normal, e garantiu o empate.

Cássio reencontrou a Fiel em decisão na Neo Química Arena (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Próximo jogo

O Timão aguarda o vencedor de Vasco e Fluminense para saber quem enfrentará na decisão da Copa do Brasil. As finais serão disputadas na próxima quarta-feira (17), na Neo Química Arena, e no domingo (21), no Rio de Janeiro.