Fora de casa, o Cruzeiro conseguiu se recuperar da derrota por 1 a 0 no Mineirão e venceu o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena. Entretanto, nos pênaltis, os mineiros acabaram eliminados. Após a partida, Leonardo Jardim analisou em entrevista coletiva que a eliminação ocorreu por conta do primeiro jogo.

– Em relação ao jogo, perdemos a eliminatória em casa. Foi um dos poucos jogos grandes que não estivemos ao nosso nível. Hoje mostramos outra vez porque os torcedores têm gosto por essa equipe, e apoio. Viemos a Arena, com um adversário difícil, vencemos nos 90 minutos. Primeiro tempo excelente, segundo tempo fomos bem. O adversário faz um gol de bola parada e entra no jogo. Nos pênaltis, tínhamos o último para classificar, não aproveitamos. Perdemos na sequência. Os pênaltis não apagam o jogo, o que apresentamos. Mas também não apaga a campanha que fizemos. Estamos tristes, não foi o resultado que queríamos. Tínhamos time para ganhar um título. Não conseguimos – analisou Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim segue no Cruzeiro?

Assim como ocorreu nas últimas partidas, o treinador foi questionado mais uma vez sobre seu futuro na Raposa. Mais uma vez, ele não cravou sua permanência e disse que terá uma reunião nesta segunda-feira.

– Hoje é um dia de luto, muita tristeza para família cruzeirense. Não é o dia de bater esse papo. Amanhã iremos falar sobre tudo o que acontecerá sobre meu futuro – disse Leonardo Jardim.

Corinthians x Cruzeiro

Cruzeiro e Corinthians fizeram uma semifinal eletrizante neste domingo (14). Na Neo Química Arena, o time mineiro dominou a partida até o início do segundo tempo, abriu 2 a 0 no placar, dois gols de Arroyo, mas viu o Corinthians diminuir com Matheus Bidu na etapa final. O 2 a 1 levou a decisão para os pênaltis.

Precisando de dois gols para sair de São Paulo classificado, o Cruzeiro tomou a iniciativa. Controlava o jogo, tentava construir jogadas ofensivas, mas esbarrava na marcação alvinegra. No fim do primeiro tempo, os visitantes abriram o placar com Keny Arroyo.

No início da segunda etapa, o camisa 99 voltou a marcar e colocou o Cabuloso na frente. Entretanto, apenas cinco minutos depois, Matheus Bidu marcou e recolocou o Timão no jogo.

Nas penalidades máximas, Cássio defendeu o primeiro pênalti, cobrado por Yuri Alberto. Gabigol teve a chance de fechar as cobranças, mas perdeu sua cobrança. Nas alternadas, Walace também errou e o Corinthians garantiu sua vaga na decisão.