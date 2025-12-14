Hugo Souza abre o coração após classificação do Corinthians e fala sobre Cássio

Hugo Souza foi o herói da classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil. Nos pênaltis, após perder por 2 a 1, contra o Cruzeiro, no tempo regular, o goleiro brilhou e o time garantiu sua vaga na decisão. Hugo abriu o coração após o resultado.

O defensor disse que desejava que fosse no tempo normal, mas destacou a equipe e nomes como Fabinho Soldado, da diretoria do Corinthians, após a classificação.

Hugo Souza brilha nos pênaltis, e Corinthians está na final da Copa do Brasil

- Eu não queria que fosse assim, queria que a gente tivesse vencido o jogo para tudo ser mais tranquilo. Mas Deus quis dessa forma, e aqui no Colímpico as coisas nunca são fáceis. Só tenho a agradecer e honrar a Deus, porque eu sou apenas um instrumento nas mãos d'Ele. Se não for Jesus na minha vida, eu não sou nada. Tudo o que aconteceu hoje, o holofote não tem que ser para mim, é para Jesus Cristo - disse.

- Então, agradecer a Deus, agradecer a todo mundo, ao nosso staff, à diretoria, ao presidente e ao Fabinho. Fabinho é o cara, todo mundo precisa reconhecer o trabalho que ele vem fazendo. Parabéns a todos. Estou muito feliz com esse momento, mas agora a comemoração acabou. A partir de agora, já começamos a pensar na final para buscar esse título, se Deus quiser - completou.

Hugo Souza em Cruzeiro x Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press)

Hugo falou sobre Cássio

Hugo Souza falou sobre Cássio. Do lado do Cruzeiro, o ex-Corinthians foi titular no gol. Após a partida, Hugo falou sobre o reencontro com a torcida do Timão na Neo Química Arena.

- Está na prateleira de ídolos do clube, tem que respeitar muito. Hoje estou muito feliz pelo meu momento e vou construindo a minha história dia após dia, passo a passo, porque não quero ser comparado com ninguém. Quero ser eu, fazer a minha trajetória e a minha história aqui no clube. Hoje foi mais um dia que Deus escolheu para mim, e eu estou muito feliz por isso - destacou.

Como foi o jogo

No sufoco, o Corinthians está em sua sétima final da Copa do Brasil. O Timão bateu o Cruzeiro após ser derrotado por 2 a 1 no tempo normal e ficar a um pênalti da desclassificação. Hugo Souza, porém, pegou os pênaltis de Gabigol e Wallace, e Breno Bidon marcou o gol do 5 a 4 que rendeu ao time paulista a vaga na decisão. Na final, o time vai enfrentar o vencedor de Fluminense e Vasco.