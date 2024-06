R$ 3,4 bilhões: Brasil tem o trio mais caro da Copa América; veja lista

Um dos favoritos ao título da Copa América 2024, o Brasil é dono do elenco mais valioso do torneio. Esta vantagem no valor de mercado se deve, em grande parte, a Vini Jr, Rodrygo e Gabriel Martinelli - que, juntos, valem cerca de € 588 milhões (R$ 3,4 bilhões).



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp