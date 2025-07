Com sondagens do Brasil e da Ásia, destaque do Floresta pode deixar o clube

O meia Pablo Gabriel, de 28 anos, vem sendo um dos destaques do Floresta-CE na atual temporada. Despertando o interesse de clubes do Brasil e da Ásia, o jogador possui uma cláusula de saída em seu contrato, o que pode permitir uma transferência.

O Floresta é o atual sétimo colocado na Série C, com 19 pontos. Faltando seis rodadas para o encerramento da fase de grupos, o regulamento prevê que os oito primeiros na tabela irão para a segunda fase. Quatro equipes terão direito ao acesso à Série B.

Em 11 aparições na campanha dos cearenses, Pablo soma dois gols e uma assistência. Além disso, no ano de 2025, o atleta balançou as redes em uma oportunidade com o São José-SP, valendo pela Série A2 do Campeonato Paulista.

Pablo Gabriel, jogador do Floresta. O atleta tem recebido sondagens de clubes do Brasil e da Ásia (Foto: Kely/Floresta FC)

Em sua última aparição, o camisa 28 balançou as redes diante da Ponte Preta, fora de casa. Apesar do gol, que abriu o marcador na partida, os paulistas venceram de virada por 2 a 1.

O Verdão da Vila volta a campo neste sábado (26), em seus domínios, diante do ABC-RN. A bola rola a partir das 17h (de Brasília). O adversário é o 15º na tabela do campeonato nacional, com 15 pontos.

Sondagens no Brasil e na Ásia

Pablo tem sido procurado por clubes do Brasil e da Ásia. Seu contrato possui uma cláusula de saída que vai até o dia 20 de agosto, algo que pode facilitar futuras negociações.

Natural de Uberaba-MG, o meia já passou por equipes como Fortaleza e Ferroviária-SP. Mesmo com os rumores, seu foco no momento é a reta final da Série C.