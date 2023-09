- No resto do campo, estamos fazendo procedimento de limpeza com corte vertical, estamos sugando o resíduo que é do dia a dia do corte, fazendo uma cobertura de areia para proteger essa replantação nova. E muitos procedimentos nutritivos e granulados serão pesados. Quando você tem muitos jogos, você fica engessado para fazer essa nutrição. Você fica com uma atividade de nutrição por semana. Com essa parada, vamos fazer essa nutrição de duas a três vezes por semana. Vamos bombar o gramado. Aproveitar que não haverá pisoteio para que ele recupere a densidade de novo. Ele vai recuperar muito bem as falhas, os danos. As linhas não ficarão 100%, mas os programas de operações, tanto com máquina quanto essa parte nutricional, serão pesadas.