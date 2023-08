⚫ CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



1️⃣ !SENTIU! Nos primeiros minutos de jogo, Arrascaeta sentiu um problema na perna esquerda e precisou ser substituído para a entrada de Victor Hugo



2️⃣ !MAIS UM! Na reta final da etapa inicial, Luiz Araújo também sentiu uma lesão muscular após uma arrancada e deu lugar a Everton Ribeiro



3️⃣ !TEM COBRANÇA! No fim da etapa inicial, os torcedores presentes vaiaram muito a atuação do Flamengo, que não conseguiu fazer um bom primeiro tempo



4️⃣ !NA BRONCA! O público também não poupou vaias ao atacante Gabigol no momento de sua substituição para a entrada de Pedro



5️⃣ !TIME SEM VERGONHA! No fim do jogo, os torcedores do Flamengo não pouparam vaias e fizeram cantos de protestos