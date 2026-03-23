Campeonatos Regionais: confira equipes, datas e grupos sorteados
Competições se iniciarão nesta terça-feira (24)
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Os campeonatos regionais se iniciarão nesta terça-feira (24). As competições regionais integram o novo calendário do futebol nacional: Copa Sul-Sudeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e Copa Centro-Oeste — sendo as duas últimas fases constituintes da Copa Verde.
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Os torneios serão disputados simultaneamente entre os dias 24 de março e 7 de junho. O regulamento unificado para 2026 determina que os clubes classificados para competições sul-americanas (Libertadores e Sul-Americana) não participarão dos campeonatos regionais, o que resultou nas ausências de equipes como Bahia (atual campeão do Nordeste) e Internacional, que se retirou da competição e foi substituído pelo Caxias.
Copa Sul-Sudeste
A edição de estreia do torneio reúne 12 times de seis estados (MG, SP, RJ, PR, SC e RS). O campeão garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027. Na primeira fase, as equipes do Grupo A enfrentam as do Grupo B em turno único (três jogos como mandante e três como visitante). Os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais. A partir do mata-mata (semifinal e final), os confrontos ocorrem em partidas de ida e volta.
Grupo A: Sampaio Corrêa-RJ, Novorizontino, Caxias-RS (vaga herdada do Internacional), Tombense-MG, Cianorte-PR e Chapecoense
Grupo B: Volta Redonda, São Bernardo-SP, Juventude, América-MG, Operário-PR e Avaí
Copa do Nordeste
A tradicional competição regional terá 20 clubes divididos em quatro chaves. A primeira fase será em turno único com cruzamento de chaves (Grupo A x Grupo B e Grupo C x Grupo D), totalizando cinco rodadas. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, que serão decididas em jogo único. As semifinais e a final serão disputadas em ida e volta.
Grupo A: Vitória, ASA, Sousa-PB, Itabaiana-SE e Fluminense-PI
Grupo B: Juazeirense-BA, CRB, Botafogo-PB, Confiança e Piauí
Grupo C: Ceará, Sport, América-RN, Imperatriz-MA e Ferroviário-CE
Grupo D: Fortaleza, Retrô-PE, ABC, Maranhão e Jacuipense-BA
Copa Verde (Copa Norte e Copa Centro-Oeste)
Neste novo formato, a Copa Verde foi expandida e dividida inicialmente em duas competições regionais independentes que se cruzam na grande final. Na Copa Centro-Oeste, estarão presentes equipes do Espírito Santo.
Copa Centro-Oeste
Grupo A: Primavera-MT, Vila Nova-GO, Capital-DF, Rio Branco-ES, Araguaína-TO e Operário-MS
Grupo B: Cuiabá-MT, Atlético-GO, Gama-DF, Porto Vitória-ES, Tocantinópolis-TO e Anápolis-GO
Copa Norte
Grupo A: Nacional-AM, Paysandu, Independência-AC, Guaporé-RO, Trem e GAS-RR
Grupo B: Amazonas, Remo, Galvez, Porto Velho, Águia de Marabá e Monte Roraima
Formato integrado: Nas duas regiões, os clubes se enfrentam em turno único dentro do próprio grupo (cinco rodadas). Os dois melhores de cada chave avançam para o mata-mata.
Quartas de final da Copa Verde (Semifinais regionais): Jogo único.
Semifinais da Copa Verde (Finais regionais): Jogos de ida e volta. Os vencedores garantem o título de suas respectivas regiões e vagas na terceira fase da Copa do Brasil.
Final da Copa Verde: O campeão da Copa Norte enfrenta o campeão da Copa Centro-Oeste em partidas de ida e volta para decidir o título geral do torneio.
Calendário Base Integrado (Datas Principais)
Fase de Grupos (Todos os torneios): 25 de março a 30 de abril (Sul-Sudeste vai até 7 de maio).
Quartas de final (Nordeste e Copa Verde): 6 ou 7 de maio.
Semifinais (Todos os torneios): 20 de maio (ida) e 27 de maio (volta).
Finais: 3 de junho (ida) e 7 de junho (volta).
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