Cruzeiro: Romero evolui e Gerson treina em período integral

Depois da reapresentação do elenco pós-jogo contra o Athletico-PR, o Cruzeiro fez o primeiro treino com os titulares nesta sexta-feira (20), de olho na partida contra o Santos. Na Toca da Raposa II, o volante Lucas Romero, com uma fratura na costela, evoluiu em sua recuperação.

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O argentino participou parcialmente das atividades com o grupo durante o treinamento liderado por Wesley Carvalho. Além dele, Bruno Rodrigues também participou de parte dos trabalhos.

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As grandes baixas do Cruzeiro no último jogo, Gerson e Kaio Jorge, também podem pintar no jogo contra o Peixe. O volante participou de toda a atividade na Toca da Raposa II, enquanto o atacante fez trabalho físico.

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Treino, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Santos

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro irá enfrentar o Santos na tarde deste domingo (22), às 16h (de Brasília), pela oitava rodada do torneio. Para o duelo, há a expectativa de que o novo treinador, Artur Jorge, possa acompanhar o jogo no Mineirão.

Atualmente, a Raposa é vice-lanterna do Brasileirão, com apenas três pontos somados. A equipe celeste ainda tem a pior defesa, com 16 gols sofridos, média de 2,2 gols por partida.

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O Cruzeiro vem de uma derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, fora de casa. Do outro lado, o Santos também não vive um grande momento, vindo de uma derrota para o Internacional, na Vila Belmiro, que culminou na demissão de Juan Pablo Vojvoda.

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