Ex-CEO do São Paulo passa por audiência em Comissão Disciplinar; entenda

Márcio Carlomagno, ex-CEO do São Paulo, passou por audiência na Comissão Disciplinar do clube nesta terça-feira (10). O Lance! apurou os bastidores do encontro, que tratou, entre outros pontos, da gestão e do trabalho de Carlomagno durante o período em que Julio Casares esteve à frente da presidência.

A acusação entende que existem fundamentos na Lei do Profut, Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, para que a omissão, que teria sido admitida por Márcio, inclusive em audiência, seja enquadrada como gestão irregular, com base no artigo 24 da legislação.

Representantes do São Paulo participaram da sessão na Comissão de Ética. A acusação contou com a presença dos advogados Caio Forjaz e Marcelinho Portugal Gouvêa, conselheiros do clube, além de outros integrantes da equipe jurídica.

A audiência transcorreu dentro da normalidade. A defesa apresentou seus argumentos, e a acusação teve a oportunidade de formular questionamentos. De acordo com a apuração, os representantes do clube avaliam que foram identificadas contradições no depoimento prestado.

A condução dos trabalhos ficou a cargo do presidente da mesa, de sobrenome Bolo, que, na avaliação dos presentes, adotou postura técnica, imparcial e isenta. Os demais membros da Comissão de Ética se manifestaram pouco ao longo da sessão. Apenas um integrante fez questionamento, também relacionado a possíveis inconsistências no depoimento.

Encerrada a fase de oitivas - onde várias pessoas são ouvidas, como testemunhas e envolvidos -, as partes poderão apresentar alegações finais. O prazo estimado para a entrega das manifestações é de 10 a 15 dias, e a expectativa é que o julgamento ocorra na sequência. A reportagem apurou que há moderado otimismo quanto ao desfecho. O resultado e uma eventual punição devem levar ao menos um mês para serem definidos.

Carlomagno deixou cargo após renúncia de Casares (Foto: Divulgação)

Carlomagno deixou seu cargo após renúncia de Casares

Após a renúncia de Julio Casares, que já estava afastado da presidência do São Paulo, a diretoria do clube passou por novas mudanças na sequência. Entre elas, a saída de Carlomagno.

Durante a gestão Casares, Carlomagno atuava como um dos principais nomes da administração, sendo considerado um 'braço direito' do ex-presidente. Com perfil de superintendente de gestão, ele foi designado para trabalhar de forma integrada ao Departamento de Futebol no final do ano passado.

Internamente, Carlomagno também era visto como um dos nomes mais fortes para uma possível sucessão de Casares nas eleições presidenciais do clube, previstas para este ano.

