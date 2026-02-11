Palmeiras abre venda de ingressos com preços reduzidos para jogo contra o Guarani

O Palmeiras iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Guarani, marcado para domingo (15), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Os preços começam em R$ 20 no Espaço Torcida Palmeiras Pay, setor exclusivo para correntistas da conta digital oficial do Verdão.

A venda, iniciada às 12h (de Brasília) desta quarta-feira (11), é exclusiva para sócios-torcedores do programa Avanti. O público geral, por sua vez, poderá comprar as entradas a partir de sexta-feira (13), ainda pela manhã, no site www.ingressospalmeiras.com.br.

O Palmeiras já está garantido nas quartas de final do Paulistão, mas ainda não conhece seu próximoa adversário e nem data da partida.

Preços para não sócios do plano Avanti

Setor A (Portão 4): R$60,00 [inteira] e R$30,00 [meia-entrada]

Setor A1 (Portões 5 e 6): R$60,00 [inteira] e R$30,00 [meia-entrada]

Setor B (Portões 2 e 3): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]

Setor C (Portão 16 – Torcida Palmeiras Pay): R$20,00 [inteira]

Setor C1 (Portões 13 e 15): R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada]

Setor D (Portão 9): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]

Setor D1 (Portão 12): R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]

Meia-entrada para jogos do Palmeiras

Os torcedores que possuem direito à meia-entrada na compra de ingressos para os jogos do Palmeiras como mandante precisam passar por um novo processo para comprovação do benefício, que ocorrerá de forma exclusivamente virtual antes da aquisição das entradas.

Quais são as opções do transporte público?

A forma mais prática de chegar ao Allianz Parque é utilizando o transporte público. O estádio está estrategicamente localizado em uma região bem atendida por linhas de ônibus e metrô de São Paulo.

A estação mais próxima é a Estação Barra Funda, na linha vermelha do metrô, de onde você pode seguir a pé ou pegar um ônibus até o estádio.

Para aqueles que preferem ônibus, há várias linhas que passam próximo ao Allianz Parque, permitindo fácil acesso. Uma dica importante é utilizar aplicativos como Moovit ou Google Maps para planejar sua rota em tempo real, consultando horários e conexões.

