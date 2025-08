Neste domingo, o Beira-Rio recebe Internacional e São Paulo pela 18ª do Campeonato Brasileiro. Uma rodada que será marcada pelo encontro de dois camisas 10 de destaque no Brasil e na competição: Alan Patrick, do lado Colorado, e Luciano, que chega pelo lado tricolor.

continua após a publicidade

Não só por uma função, fase envolvendi gols e o número da camisa. Mas a colisão dos dois jogadores passa por um ponto em comum, mesmo que em outra região do país: a garra e o posto de liderança que carregam dentro dos seus times.

Alan Patrick no Inter

Não é à toa que ele é camisa 10 e capitão do time de Roger Machado. Afinal, Alan Patrick é a alma da equipe. Neste ano, muito mais do que referência técnica, é o artilheiro do Internacional. Se ele não consegue jogar bem, o Colorado não vai bem. Se ele tem daqueles dias abençoados, o Alvirrubro voa.

continua após a publicidade

Com 34 anos, o meio-campista se destaca no elenco em 2025. Em uma temporada em que os atacantes têm demonstrado pouca eficiência, Alan Patrick vai no caminho contrário. Tendo entrado em 29 dos 33 confrontos colorados, marcou 12 gols e deu 12 assistências.

Em uma das partidas do ano, contra o Atlético Nacional-COL, pela fase de grupos da Libertadores, fez o que poucos conseguem na carreira, ainda mais entre os que não são atacantes: colocou a bola três vezes no fundo das redes.

continua após a publicidade

Além disso, nos 2.172 minutos em que esteve em campo, deu 859 passes certos, uma eficiência de 84,5%. Tem outros dados que chamam atenção, conforme o Sofascore.

Os números de Alan Patrick

Jogos 26 Gols 12 Assistências 11 49 finalizações 93 passes decisivos 16 grandes chances criadas 33 dribles 859 passes certos 84,5% de acerto 30 lançamentos certos 65,2% de acerto

Alan Patrick tem sido destaque pelo Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Luciano chamou a responsabilidade no São Paulo

Antes da chegada de Crespo, o São Paulo atravessava um dos períodos mais instáveis da temporada, com atuações irregulares e risco real de se aproximar da zona de rebaixamento. A situação gerou pressão nos bastidores e até uma reunião da torcida com a diretoria, comissão técnica e elenco no SuperCT. Na ocasião, o recado foi direto: caberia a Luciano, o camisa 10, liderar a retomada da equipe.

E foi exatamente o que aconteceu. Desde que Crespo assumiu, Luciano tem sido um dos principais destaques do time. Em cinco jogos, quatro como titular, marcou três gols, deu três assistências e participou de um gol a cada 60 minutos, segundo dados do Sofascore. A resposta dentro de campo veio com desempenho, entrega e protagonismo.



Além disso, soma seis passes decisivos, criou duas grandes chances e finalizou sete vezes no alvo em 17 tentativas. Apesar da média de acerto nos dribles estar em 33% (3 de 9), tem sido incisivo ao sofrer nove faltas e se envolver em diversos duelos, com 41% de aproveitamento nesses confrontos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

(Foto: Sofascore)

Luciano tem servido posto de liderança

Luciano tem assumido um papel de liderança dentro de campo, não apenas com gols e assistências, mas também pela postura. Referência técnica e emocional, ele tem sido voz ativa no elenco, cobrando, incentivando. Isso é visto, por exemplo, em todas as preleções de Luciano pré-jogo.