A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro alterou o horário do jogo entre Fluminense e Bangu, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. O confronto que estava marcado para às 18h30 (de Brasília) foi antecipado para às 16h (de Brasília).

Com isso, o jogo do Tricolor acontecerá no mesmo horário dos jogos entre Vasco e Botafogo, mas também de Nova Iguaçu contra Madureira. As equipes envolvidas nessas partidas lutam por uma vaga na semifinal do Taça Guanabara.

Dessa forma, o Fluminense não terá mais a "vantagem" de entrar em campo contra o Bangu sabendo o que é necessário para entrar no G-4 do Campeonato Carioca. No entanto, o tema não parece ser uma questão relevante para os atletas do Time de Guerreiros.

Logo após a vitória sobre o Nova Iguaçu por 2 a 0, Jhon Arias comentou sobre o possível benefício em favor do Fluminense. O colombiano afirmou que o Tricolor precisa estar focado em seu jogo e fazer os três pontos.

- Somos conscientes de que temos que fazer nosso papel, independentemente do que aconteça em Vasco x Botafogo. Estamos preocupados com o Bangu, em fazer um bom jogo, uma boa vitória.

Após um início ruim no estadual, o Fluminense vive uma fase positiva, sendo duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos. Com isso, o Tricolor subiu para a 5ª colocação e possui a mesma pontuação do Vasco, que ocupa uma vaga no G-4.