Calendário antecipado: clubes e atletas se preparam para ano mais corrido em 2025

Com as competições oficialmente encerradas, clubes e atletas do futebol brasileiro agora se prepara para o calendário de 2025. A grande mudança para a próxima temporada será a antecipação dos campeonatos estaduais, que começam dia 11 de janeiro, e do Brasileirão, que tem início em março, ao contrário do habitual abril. Assim, times e jogadores terão que tomar cuidados especiais neste final de ano.

De acordo com Flávia Magalhães, médica do esporte, especialista em gestão de saúde e performance de atletas, que atua com futebol há mais de 20 anos, é fundamental que os atletas permaneçam ativos mesmo durante as férias, além de manter uma alimentação regrada e treinos básicos.

- Durante as férias, os atletas devem manter uma alimentação equilibrada com proteínas (para regeneração muscular), carboidratos (para manter os níveis de energia) e gorduras saudáveis. Além disso, a hidratação contínua é essencial, mesmo durante o período de descanso. O treino deve ser moderado, com atividades que não sobrecarreguem o corpo, mas que ajudem a manter o condicionamento básico. A prática de exercícios aeróbicos leves, como caminhadas ou bicicleta, e o trabalho de mobilidade são recomendados para evitar a perda total de forma física. Além disso, é fundamental garantir o sono, com quantidade e qualidade suficientes para a plena recuperação física e mental - explica a especialista.

Por conta do Mundial de Clubes em julho, todas as competições do Brasil tiveram que ser remanejadas para acomodar um mês de pausa. Dessa forma, os clubes terão menos tempo de descanso entre jogos, que estarão acumulados, gerando mais prejuízo para os atletas, como detalha Flávia Magalhães:

- O calendário apertado da temporada no Brasil tem um impacto significativo na recuperação dos atletas, especialmente nas fases finais, quando o ritmo de jogos é intenso e o tempo de descanso é escasso. Este cenário é mais desafiador quando as competições do ano seguinte começam mais cedo, o que não permite que haja um tempo suficiente para a recuperação física e mental completa. Com o ritmo intenso de competições, lesões e fadiga acumulada, o atleta não tem a oportunidade de realizar uma recuperação completa, o que aumenta o risco de lesões mais graves. Além do estresse físico, os jogadores enfrentam pressão mental e emocional, como os resultados de cada partida, renovação de contrato, posição na tabela, entre outras questões - analisa.

Visando um melhor preparo para a temporada seguinte, também é fundamental que os atletas foquem na fisioterapia. Segundo Igor Phillip dos Santos, fisioterapeuta esportivo associado à Sonafe (Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física) e profissional do São Paulo Futebol Clube, deve ser realizada uma prática preventiva ao longo da temporada.

- A fisioterapia preventiva atua diretamente durante toda a temporada do clube de futebol. Vale ressaltar que são realizadas diversas condutas visando a prevenção de lesões, prescritas com base nos resultados obtidos nas avaliações que costumam ser feitas durante a pré-temporada. É importante sempre buscar personalizar e utilizar os recursos conforme as necessidades individuais dos atletas - aponta o fisioterapeuta.

Além disso, outros procedimentos de recuperação também devem ser feitos para tentar minimizar o impacto dos jogos em sequência, que serão cada vez mais frequentes em 2025. O Brasileirão, por exemplo, se estenderá até 21 de dezembro, com 26 rodadas sendo disputadas depois de julho.

- O calendário congestionado dificulta bastante a recuperação completa de um atleta. O período de 72 horas, comumente utilizado como intervalo entre um jogo e outro, pode não ser o suficiente para uma regeneração íntegra. Por isso, as estratégias de recovery são extremamente importantes, destacando que o atleta tenha uma boa qualidade de sono, alimentação adequada, hidratação suficiente, além dos recursos utilizados pela fisioterapia, como botas de compressão pneumática, mantas de LED e/ou laser, banheiras de crioimersão, massagem, dentre outras opções - esclarece Igor Phillip.

Flávia Magalhães ainda explica que, com férias menores e pré-temporada reduzida, é essencial fazer o controle de carga na retomada das atividades. O objetivo é evitar lesões ou complicações que possam afetar a sequência de jogos logo no começo do ano.

- Quando o atleta está recuperado, os treinamentos devem ser progressivos, começando com atividades leves e aumentando gradualmente a intensidade para evitar lesões ou recidivas de outros problemas. A preparação de pré-temporada é planejada pela comissão técnica e deve ser estratégica, avaliando individualmente o momento de cada atleta e a carga de treino - conclui a médica.

