Atlético-MG insiste na contratação do português Luís Castro

A prioridade do Atlético-MG neste momento continua sendo a contratação do técnico para comandar a equipe na temporada 2025. Apesar de o diretor de futebol, Victor Bagy, ter declarado que não há pressa para uma definição, o clube pretende se reunir com o treinador português Luís Castro nos próximos dias para apresentar um projeto para convencê-lo a vir para Belo Horizonte em janeiro.

A diretoria do Atlético-MG sabe que um empecilho seria a questão salarial. Demitido do Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro, Luís Castro continuará recebendo seu salário mensal do clube, no valor de R$ 2,5 milhões, até o fim do contrato em junho de 2025, desde que não acerte com nenhuma outra equipe.

Demitido do Al-Nassr, Luís Castro continua recebendo alto salário do clube saudita (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Recentemente, Luís Castro declarou à imprensa portuguesa que não pretende assumir nenhum trabalho por enquanto:

- Felizmente, desde que saí do Al-Nassr, houve várias abordagens. Tenho falado com as pessoas de forma natural, como sempre fiz ao longo da minha vida. Aquilo que posso dizer neste momento é que a minha intenção será voltar ao trabalho apenas em junho ou julho do ano que vem – afirmou.

Luís Castro abre o jogo sobre interesse de clubes brasileiros

Luís Castro, no entanto, deixou uma brecha, que a esperança da diretoria do Atlético-MG: um bom projeto que o faça mudar de ideia:

- Se me sentir muito atraído por um projeto, não quer dizer que não o aceite. Mas só um projeto que me cative por completo, e não tem nada a ver com dinheiro, é que me fará desviar do meu objetivo. Se algum projeto me cativar pela forma como querem abordar a temporada, os objetivos a atingir, a organização que têm, o elenco, as categorias de base… Mas o ideal seria voltar apenas na próxima temporada – completou.

Campeão da Libertadores é opção para o Atlético-MG em 2025

Diante dessa posição do técnico português, o Atlético-MG também trabalha com a possibilidade de procurar outros nomes. O mais falado é o de Cuca, que já trabalhou três vezes no clube, foi campeão da Libertadores de 2013 e do Brasileiro e da Copa do Brasil de 2021.