Brasileirão: veja todos os gols da 27ª rodada e a classificação atualizada
Palmeiras assume liderança do Brasileirão após virada histórica contra o São Paulo
O principal destaque da 27ª rodada do Brasileirão ficou por conta dos favoritos ao título, Palmeiras e Flamengo, que alternam posição na classificação, botando fogo no campeonato. Ao todo, 30 gols foram marcados, resultando em um média de três gols por jogo. ▶️Confira abaixo todos os gols da rodada e a classificação atualizada.
São Paulo 2 x 3 Palmeiras
⚽Gols: Vitor Roque, Flaco López, Ramon Sosa (Palmeiras) ; Luciano, Gonzalo Tapia (São Paulo)
Classificação atual: Palmeiras 1º / São Paulo 8º
Cruzeiro 1 x 1 Sport
⚽Gols: Gabigol (Cruzeiro) ; Derik Lacerda (Sport)
Classificação atual: Cruzeiro 3º / Sport 20º
Vasco 4 x 3 Vitória
⚽Gols: Nunu Moreira, Rayan (2x), GB (Vasco) ; Aitor Cantalapiedra, Lucas Halter, Raúl Carceres (Vitória)
Classificação atual: Vasco 11º / Vitória 17º
Bahia 1 x 0 Flamengo
⚽Gol: Willian José (Bahia)
Classificação atual: Bahia 5º / Flamengo 2º
Ceará 3 x 0 Santos
⚽Gols: Lucas Mugni, Pedro Henrique, Fernando Sobral (Ceará)
Classificação atual: Ceará 10º / Santos 16º
Juventude 1 x 2 Fortaleza
⚽Gols: Rafael Bilú (Juventude/1º tempo); Eros Mancuso e Adam Bareiro (2º tempo/Fortaleza)
Classificação atual: Juventude 19º / Fortaleza 18º
Corinthians 3 x 0 Mirassol
O Corinthians venceu o Mirassol 3 a 0 na noite deste sábado (4), na Neo Química Arena, e se recuperou no Campeonato Brasileiro. Maycon, Yuri Alberto e André deram a vitória ao Timão, que encerrou um jejum de três jogos sem vencer.
⚽Gols: Maycon, Yuri Alberto, André Luiz (Corinthians)
Classificação atual: Corinthians 12º / Mirassol 6º
Internacional 2 x 0 Botafogo
O Internacional deu fim à seca de vitórias no Brasileirão e venceu o Botafogo neste sábado (4), no Beira-Rio, por 2 a 0. Alan Patrick e Vitinho, um em cada tempo, marcaram no importante resultado do Colorado na 27ª rodada;
⚽Gols: Alan Patrick, Vitor Hugo (Internacional)
Classificação atual: Internacional 14º / Botafogo 4º
Fluminense 3 x 0 Atlético Mineiro
O Fluminense venceu o Atlético-MG por 3 a 0 neste sábado (4), no Maracanã, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Samuel Xavier, Kevin Serna e Keno fizeram os gols da vitória da equipe. Com o resultado, o Tricolor chega aos 38 pontos e assume momentaneamente a sétima colocação, enquanto o Galo segue com 29 pontos, na 15ª posição;
⚽Gols: Samuel Xavier, Serna, Keno (Fluminense)
Classificação atual: Fluminense 7º / Atlético Mineiro 15º
Bragantino 1 x 0 Grêmio
Com expulsão e arbitragem polêmica, o Bragantino venceu o Grêmio por 1 a 0 neste sábado (4), em Bragança Paulista, com gol de pênalti nos acréscimos. O lateral Marlon, do Grêmio, soltou o verbo contra a arbitragem e criticou a CBF; veja os lances.
⚽Gol: Jhon Jhon (P)
Classificação atual: Bragantino 9º / Grêmio 13º
