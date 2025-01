Por onde anda Leonardo, ex-Flamengo e São Paulo?

Leonardo Nascimento de Araújo, conhecido como Leonardo, é um dos nomes mais emblemáticos do futebol brasileiro. Ele construiu uma carreira de sucesso como jogador, treinador e dirigente, deixando um legado em clubes de renome no Brasil e na Europa. Sua versatilidade em campo, aliada à inteligência tática, garantiu-lhe reconhecimento mundial. Atualmente, longe dos gramados, Leonardo segue contribuindo para o esporte de outras formas. O Lance! te conta por onde anda Leonardo.

A trajetória de Leonardo no futebol

Leonardo iniciou sua carreira no Flamengo, em 1987, clube onde conquistou o Campeonato Brasileiro de 1987, o que marcou o início de sua ascensão no futebol brasileiro. Em 1990, ele se transferiu para o São Paulo, onde jogou uma temporada e rapidamente chamou a atenção internacional.

Sua primeira experiência no futebol europeu foi pelo Valencia, mas foi no retorno ao São Paulo, em 1993, que ele alcançou novos feitos. Leonardo integrou o elenco vencedor da Copa Libertadores e do Mundial Interclubes em 1993, consolidando-se como uma peça fundamental no time comandado por Telê Santana.

Na sequência, Leonardo teve uma longa e bem-sucedida passagem no futebol japonês pelo Kashima Antlers, ajudando a popularizar o esporte no país. Ele ainda passou pelo Paris Saint-Germain e pelo Milan, clubes onde se destacou pela sua técnica apurada e leitura de jogo.

Leonardo encerrou sua carreira como jogador no Milan, em 2003, após voltar ao Flamengo em 2002 para uma breve passagem.

Clubes da carreira

1987–1990: Flamengo

1990–1991: São Paulo

1991–1993: Valencia

1993–1994: São Paulo

1994–1996: Kashima Antlers

1996–1997: Paris Saint-Germain

1997–2001: Milan

2001: São Paulo

2002: Flamengo

2002–2003: Milan

A carreira como treinador e dirigente

Após se aposentar como jogador, Leonardo se reinventou no futebol. Ele começou como técnico do Milan em 2009 e, posteriormente, assumiu o comando da Internazionale, rivais históricos na Itália. Sua experiência como treinador foi breve, mas marcante, sendo reconhecido por sua abordagem estratégica.

Leonardo destacou-se ainda mais como dirigente. Ele foi diretor esportivo do Paris Saint-Germain em dois períodos (2011–2013 e 2019–2022), desempenhando um papel crucial na montagem de elencos estrelados, incluindo a contratação de grandes nomes como Neymar e Mbappé.

Por onde anda Leonardo?

Atualmente, Leonardo reside entre a França e o Brasil. Ele segue envolvido em projetos relacionados ao futebol, mas também tem dedicado tempo à família e a causas sociais. Embora não esteja formalmente ligado a nenhum clube no momento, sua experiência e visão de mercado o tornam uma figura influente no cenário esportivo global.

Leonardo também é frequentemente convidado para comentar jogos e participar de eventos beneficentes e palestras sobre gestão esportiva. Sua contribuição para o futebol transcende as quatro linhas, consolidando-o como uma figura polivalente e respeitada no esporte.