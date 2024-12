Mauro Cezar detona festa prevista para despedida de Gabigol

O jornalista Mauro Cezar Pereira não aprovou a festa prevista para a despedida de Gabigol do Flamengo neste domingo (8). O ciclo do atleta no clube se encerra na partida contra o Vitória, às 16h, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A expectativa é de um estádio cheio e com homenagens para o jogador dentro e fora de campo.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo tem novidades na escalação para despedida de Gabigol

➡️ Botafogo tenta igualar feito de Santos e Flamengo; saiba qual

Durante participação no programa "Canelada", da "Rádio Jovem Pan", neste domingo (8), o comunicador analisou a situação e não concordou com o gesto simbólico. Ele alertou que Gabigol não está se aposentando dos gramados, mas sim, deixando o Flamengo para ser jogador, possivelmente, de um outro clube brasileiro.

- Jogo da hipocrisia. As pessoas (diretoria do Flamengo) loucas para ficarem livres dele, e ele (Gabigol) doido para ficar livre das pessoas. É um jogo de despedida para um atleta que não vai pendurar a chuteira, que em poucos meses, pode está fazendo gol no Flamengo. Se tiver jogando em outro clube, e bem - inciou o jornalista.

continua após a publicidade

Além disso, Mauro também detonou uma das declarações do atacante antes da partida de despedida em um vídeo postado no YouTube. No registro, Gabigol afirma sair sem "mágoa" do clube. Contudo, para o comunicador, o jogador não teria motivos para sentir determinado sentimento, mas sim o próprio torcedor do Flamengo.

- Mágoa com que? Quem tem que ter mágoa é o torcedor do Flamengo, que gosta do clube e não do jogador. O "gabizete" não, pode até comprar uma camisa do Cruzeiro, caso o Gabigol de fato vá para lá. Muda de time, segue o Gabriel até o fim da carreira. O rubro-negro é quem tem o direito de ter mágoa com um jogador que usa camisa de outro clube, demostra que não sente a derrota em uma final, fica flertando com torcida de um time adversário, entre outras - concluiu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Despedida de Gabigol

A relação de seis anos entre Gabigol e Flamengo está há uma partida de chegar ao fim. O adeus do ídolo do clube carioca será marcado por uma série de homenagens em campo e nas arquibancadas do Maracanã. A promessa é de uma grande festa neste domingo (8) para dar adeus ao ídolo.

Na passagem pelo Rubro-Negro, o atacante somou 13 títulos: 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Copa do Brasil, 2 Copa Libertadores, 2 Supercopa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 4 Campeonatos Carioca. Foram, ao todo, 307 jogos disputados e 160 gols marcados.