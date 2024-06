Brasil precisará quebrar ‘Padrão da Copa América’ se quiser ficar com o troféu

Foto: Rafael Ribeiro/CBF







Escrito por Lance! • Publicada em 20/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

De olho no título da Copa América, o Brasil vai precisar quebrar um tabu se quiser ficar com o título. Desde 1979, a mesma sequência se repete, formando uma linha curiosa no torneio. Confira!

Padrão estabelecido

Desde 1979, o mesmo padrão se repete. Um país vence a Copa, e então uma seleção garante o Bi-campeonato. Se a linha persistir, a Argentina levará o troféu novamente. O próprio Brasil já fez parte dessa roda, com os títulos de 1997, 1999 e 2004 e 2007.

Foto: Reprodução

Copa América terá premiação recorde

A Copa América 2024, que começa nesta quinta-feira (20), terá uma premiação recorde. Ao todo, a Conmebol vai distribuir US$ 72 milhões (cerca de R$ 395 milhões, na cotação atual) em prêmios entre as 16 seleções participantes do torneio.

💰 Premiação:



- Eliminados na fase de grupos: US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) para cada

- Eliminados nas quartas: US$ 4 milhões (R$ 22 milhões) para cada

- 4º colocado: US$ 6 milhões (R$ 33 milhões)

- 3º colocado: US$ 7 milhões (R$ 38 milhões)

- Vice: US$ 9 milhões (R$ 49 milhões)

- Campeão: US$ 18 milhões (R$ 99 milhões)