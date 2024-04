Arrascaeta em treino do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 18:14 • Rio de Janeiro

Arrascaeta, do Flamengo, está em alta no mercado e despertou o interesse do Cruz Azul, do México. O clube estrangeiro acena com uma proposta para a janela de transferências do meio do ano e se mostrou disposto a pagar até 20 milhões de euros (R$ 108 milhões). As informações são do jornal "O Globo".

Flamengo lança novo uniforme II; veja imagens e valores

Pedro revela trauma que virou combustível para boa fase no Flamengo

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A multa rescisória para o exterior prevista no contrato de Arrascaeta com o Flamengo é de 50 milhões de euros (quase R$ 268 milhões). Segundo a publicação, o interesse chegou aos representantes do jogador e também ao Fla, que não tem interesse na saída.

O meia uruguaio, de 29 anos, tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026. A última valorização dada pela diretoria carioca foi no fim de 2022. Ele está no elenco rubro-negro desde 2019, ano em que conquistou a Copa Libertadores com o clube.

Não é de hoje que Arrascaeta é cobiçado no mercado. O jogador do Flamengo despertou o interesse do futebol árabe recentemente. Em 2023, o Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, tentou levar o uruguaio também por valor milionário.

A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Uruguaio é ídolo do Flamengo (Foto: Divulgação)